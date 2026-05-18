 Trump suspendió un ataque contra Irán planeado para el 19 de mayo
Internacionales

Trump anuncia que suspendió un ataque contra Irán planeado para mañana

Trump advirtió, sin embargo, que EE. UU. está preparado para lanzar, en cualquier momento, un "ataque a gran escala" contra Irán si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

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Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán, planeado para mañana, martes 19 de mayo, a petición de sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump aseguró, sin embargo, que EE. UU. está preparado para lanzar, en cualquier momento, un "ataque a gran escala" contra Irán si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

El mandatario no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, una agresión que habría puesto fin al alto el fuego vigentes desde el pasado abril.

Según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque ya que "se están llevando a cabo negociaciones serias" y que, en su opinión, se podría alcanzar un cuerdo "muy aceptable para EE. UU.".

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Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca - EFE

"Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de EE. UU., que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana", declaró.

No obstante, advirtió de que ha ordenado a los mandos militares estar "preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por EE. UU. e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo".

*Con información de EFE

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