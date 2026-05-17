Federación iraní y FIFA se reunieron previo al Mundial

Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, se mostró "satisfecho" tras la reunión con la FIFA en Estambul y aseguró haber recibido garantías para el Mundial 2026.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sostuvo recientemente una reunión en Estambul con representantes de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, en un encuentro clave de cara a la preparación del Mundial 2026. La delegación de la FIFA, encabezada por su secretario general Mattias Grafström, buscó transmitir tranquilidad y detallar aspectos logísticos del torneo que se disputará en Norteamérica.

Durante la reunión, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, expresó su satisfacción por el diálogo mantenido y aseguró que recibió garantías sobre la participación de su selección sin contratiempos. El encuentro fue descrito como positivo y constructivo, con un enfoque centrado en resolver las inquietudes planteadas por la parte iraní.

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Días antes, la federación iraní había condicionado la participación de su selección nacional, conocida como el "Team Melli", a una serie de exigencias relacionadas con la seguridad, los desplazamientos y el respeto a los símbolos de la República Islámica. Estas demandas formaban parte de un conjunto de puntos que buscaban asegurar condiciones adecuadas para su participación en el torneo.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que todas las selecciones, incluida Irán, serán recibidas con entusiasmo en el Mundial 2026, que aspira a ser uno de los eventos deportivos más inclusivos de la historia.

Además, la delegación de la FIFA aprovechó su estancia en Turquía para reunirse también con autoridades del fútbol turco, en el marco de la preparación de selecciones que regresan a la máxima cita mundialista.

Oficinas de la FIFA, en Suiza - Agencia EFE

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