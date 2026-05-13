FIFA lanza programa de recompensas para el Mundial 2026

FIFA dio a conocer su programa de recompensas para el Mundial 2026 donde los aficionados ganan puntos al participar y los canjean por premios, entradas y beneficios exclusivos.

La FIFA dio a conocer oficialmente su nuevo programa de recompensas de cara al Mundial 2026, una iniciativa que busca fortalecer la conexión entre los aficionados y el fútbol a través de experiencias, premios y contenido exclusivo. El anuncio fue realizado mediante las redes sociales del organismo rector del balompié mundial, acompañado del mensaje: "El hermoso juego acaba de volverse aún mejor. FIFA Rewards está disponible. Regístrate, comienza a ganar y acérate más al juego que amas".

El programa, denominado FIFA Rewards, funcionará como una plataforma oficial en la que los seguidores podrán acumular puntos FIFA al participar en distintas actividades digitales. Entre las dinámicas disponibles se encuentran completar desafíos, reaccionar a contenidos oficiales y formar parte de campañas especiales impulsadas por la organización. Conforme los usuarios participen, irán sumando puntos que les permitirán desbloquear ventajas y subir de nivel dentro del sistema.

The beautiful game just got even better.



FIFA Rewards is live. Sign up, start earning, and get closer to the game you love. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 13, 2026

Así funciona el programa de recompensas de la FIFA

Para formar parte de esta iniciativa, los aficionados deberán contar con un FIFA ID y ser mayores de 18 años. Aquellos que creen una cuenta por primera vez tendrán la opción de unirse al programa durante el proceso de registro. En cambio, quienes ya dispongan de un FIFA ID recibirán la invitación al ingresar por primera vez a la plataforma de recompensas. Una vez inscritos, los usuarios podrán acceder a todas las herramientas y beneficios disponibles.

Los puntos FIFA serán la moneda virtual principal del programa y podrán canjearse por diferentes premios. Aunque el catálogo completo todavía no ha sido revelado, la FIFA adelantó que incluirá entradas, productos oficiales, artículos digitales de colección, contenidos exclusivos, experiencias especiales para aficionados y otros beneficios relacionados con el Mundial 2026. Además, la organización aseguró que constantemente se añadirán nuevas recompensas para mantener activa la participación de la comunidad futbolera.

Otro de los aspectos destacados del programa es el sistema de niveles y rachas diarias. La actividad constante permitirá a los usuarios avanzar automáticamente de nivel mediante la acumulación de sellos, desafíos y puntos. Asimismo, iniciar sesión de manera consecutiva otorgará recompensas adicionales, aumentando la cantidad de puntos obtenidos día tras día. Con esta estrategia, la FIFA busca mantener el interés de los aficionados y ofrecer una experiencia más interactiva rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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