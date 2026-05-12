Crea tu estampa personalizada para el Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó y esta vez los aficionados no solo podrán coleccionar estampas de sus jugadores favoritos, sino también convertirse en parte del álbum oficial gracias a una nueva dinámica impulsada por Coca-Cola y Panini.
Las compañías anunciaron una experiencia interactiva que permitirá a los fanáticos crear su propia estampa digital personalizada con el diseño oficial del álbum del Mundial 2026, utilizando su fotografía, nombre y selección favorita.
La iniciativa rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales debido a que ofrece a los usuarios la posibilidad de verse como auténticos futbolistas profesionales dentro del tradicional formato de estampas estilo Panini.
¿Cómo funciona la dinámica de estampas personalizadas?
La dinámica forma parte de las actividades promocionales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.
Por primera vez en la historia de la colección oficial, los aficionados podrán crear una tarjeta personalizada similar a las de estrellas internacionales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.
La experiencia utiliza una plantilla oficial inspirada en el diseño del álbum Panini del Mundial 2026 y permite generar una estampa completamente digital que luego puede descargarse o compartirse en redes sociales.
Además, la dinámica incluye recompensas dentro del álbum digital oficial, como sobres gratuitos y contenido exclusivo.
Paso a paso para crear tu estampa personalizada
El proceso para obtener la estampa es bastante sencillo y puede realizarse desde un teléfono celular.
Los usuarios deben ingresar al portal oficial de Coca-Cola y seguir varios pasos:
· Registrarse en la plataforma oficial.
· Seleccionar el país o selección favorita.
· Tomarse una fotografía desde el dispositivo móvil.
· Ajustar el rostro dentro del marco de la plantilla.
· Confirmar sus datos personales.
· Descargar o compartir la estampa digital.
Una vez completado el proceso, el sistema genera automáticamente una tarjeta personalizada con el nombre del usuario, la abreviatura del país elegido y el diseño oficial inspirado en las estampas Panini.
Consejos para que tu estampa quede mejor
Los organizadores también compartieron algunas recomendaciones para obtener una mejor fotografía y lograr que la estampa luzca más profesional.
Entre las sugerencias destacan:
· Utilizar un fondo claro y uniforme.
· Mantener el rostro centrado.
· Evitar movimientos bruscos al momento de capturar la imagen.
· No usar lentes oscuros, gorras o accesorios que cubran el rostro.
· Aparecer solo una persona en la fotografía.
Estas recomendaciones ayudan a que el sistema pueda detectar correctamente el rostro y adaptar mejor la imagen al formato oficial de la tarjeta digital.
El álbum digital del Mundial 2026
La experiencia no termina con la estampa personalizada. Coca-Cola y Panini también impulsan el álbum digital oficial del Mundial 2026, disponible mediante la aplicación FIFA Panini Collection para dispositivos Android y iPhone.
Dentro de la plataforma, los usuarios pueden abrir sobres virtuales, coleccionar cromos, completar páginas del álbum e intercambiar estampas digitales con aficionados de diferentes partes del mundo.
La aplicación ofrece dos sobres gratuitos diarios, cada uno con cinco estampas digitales, aunque también es posible conseguir más sobres mediante promociones especiales de Coca-Cola, desafíos dentro de la aplicación y productos participantes.
La nostalgia del álbum Panini sigue viva
Desde hace décadas, los álbumes Panini forman parte de la tradición de cada Copa del Mundo y se han convertido en objetos de colección para millones de personas alrededor del planeta.
Intercambiar estampas, buscar las más difíciles y completar el álbum se ha transformado en una experiencia cultural ligada al fútbol y a la emoción mundialista.
Ahora, con el auge de la tecnología y las experiencias digitales, Panini apuesta por integrar nuevas herramientas para conectar con las generaciones más jóvenes sin perder la esencia tradicional del coleccionismo.
La posibilidad de que los aficionados aparezcan en su propia estampa representa una evolución moderna del clásico álbum que ha acompañado a varias generaciones de seguidores del fútbol.
Mundial 2026 promete experiencias innovadoras
La FIFA ha señalado que la Copa Mundial de 2026 será una de las más innovadoras de la historia, no solo por el aumento de selecciones participantes, sino también por las experiencias digitales e interactivas dirigidas a los aficionados.
El torneo contará por primera vez con 48 selecciones nacionales y se disputará en tres países anfitriones, convirtiéndose en la edición más grande realizada hasta ahora.
Mientras el mundo espera el inicio de la competencia, las marcas patrocinadoras ya comenzaron a lanzar dinámicas y experiencias especiales para acercar a los aficionados al ambiente mundialista.
Con esta nueva iniciativa, miles de seguidores ahora podrán presumir su propia estampa oficial y sentirse parte del Mundial 2026 incluso antes de que ruede el balón.