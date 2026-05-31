Este lunes entra en vigencia el nuevo reglamento del CANG

Para el próximo lunes, 1 de junio de 2026, se tiene previsto que cobre vigencia el nuevo reglamento de colegiación para los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). La nueva normativa permite que se ejecute una actualización y modernización de los procedimientos, en favor de los agremiados.
Patricia Gámez, presidenta del CANG, explicó que ahora se contara con un sustento legal para esos fines y que la intención de esta actualización es facilitar el registro de datos o presentación de documentos a los agremiados.
Gámez agregó que los cambios en el CANG benefician, especialmente, a aquellos profesionales que son del interior del país. La medida permite la presentación digital de ciertos documentos y la verificación previa antes de que ellos viajen para realizar el registro formal de fe y firma, ilustró.
La profesional subrayó que el cambio se hace para que los interesados en registrarse en el CANG "no viajen por gusto a la ciudad capital y puedan facilitarse su proceso de colegiación, presentando de forma digital sus documentos".
Nuevo sistema permite la cita previa en el CANG
La funcionaria de CANG indicó que los documentos digitales son previamente revisados, y si cumplen con todos los parámetros necesarios, se les da el día y la hora para ellos lleguen a registrar firma y sello, con una mayor facilidad".
Cabe resaltar que este cambio requiere la digitalización de documentos y datos personales de los agremiados.
Procedimientos con parámetros de seguridad
Al consultarle por las medidas de seguridad, tomando en cuenta los recientes ataques cibernéticos a instituciones del Estado, Gámez aseguró que se cuenta con parámetros de seguridad y protección digital de los datos.
"En muchos de los procedimientos se facilita la protección de información de los agremiados, precisamente previendo que no haya ataques indebidos al manejo de los datos", reiteró la presidenta del CANG.
Según datos del referido colegio de profesionales, actualmente en Guatemala hay unos 44 mil 300 abogados y notarios quienes son colegiados activos y están debidamente registrados ante el CANG.
Con información de la periodista Sara Solórzano de Emisoras Unidas 89.7 FM.