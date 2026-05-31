Celebran el Día Mundial Sin Tabaco llamando a la prevención

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la titular de la Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas (DNPAP), doctora Miriam Johanna Canet Elgueta, resaltó el "compromiso urgente de prevenir el consumo de tabaco y productos emergentes de nicotina, especialmente en niños, niñas y adolescentes". El llamado fue realizado en el marco de una actividad que se desarrolló, este domingo, 31 de mayo de 2026, en el estadio del parque deportivo Erick Barrondo.
Canet recordó que "la salud pública se construye mejor cuando todos trabajamos juntos y nos unimos alrededor de un objetivo común, que es proteger la vida, la salud y el bienestar de la población". Para la funcionaria, la reunión "no solo se celebró para conmemorar una fecha establecida en el calendario internacional, sino realmente para reafirmar un compromiso que sigue siendo urgente, que es prevenir el consumo de tabaco y productos emergentes de nicotina especialmente en niños niñas y adolescentes".
En ese sentido, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, declaró que la actividad del Día Mundial Sin Tabaco se desarrolló como parte de las responsabilidades del Ministerio de Salud, que no solo son propias de un ente prestador de servicios de salud, sino también una entidad que vela por la prevención y prevención temprana.
El titular de la cartera salubrista agregó que el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y otro sin fin de padecimientos. En ese sentido, el experto resaltó que el tabaco es el responsable de más de 20 enfermedades, incluyendo otros productos como los cigarros electrónicos.
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Previenen contra el tabaco y productos emergentes
Barnoya agregó que hay nuevos productos adictivos que incluyen tabaco y nicotina, resaltando que este último componente sigue siendo la principal sustancia adictiva.
El funcionario destacó que en Guatemala se estima que al menos 7 mil personas mueren al año a causa de las enfermedades relacionadas con el tabaco y con el consumo de humo de segunda mano. Destacó que la principal enfermedad que produce esta adicción es el cáncer de pulmón, infartos al corazón y se asocia con cáncer de la boca, la faringe, estómago, riñones, cérvix y vejiga, entre otros.
A pesar de que el tabaco se consume de manera inhalada, el efecto es sistémico, porque se absorbe por todo el cuerpo y provoca cánceres prácticamente por todo el cuerpo", explicó Barnoya.
El ministro habló de otros productos emergentes, como los cigarros electrónicos y el tabaco calentado, que además de la nicotina adictiva, tienen metales pesados que causan cáncer y enfermedades del corazón.
Más que estadísticas en el Día Mundial sin tabaco
En ese contexto, Canet expresó que detrás de cada estadística o detrás de cada número hay familias, comunidades y personas que están enfrentando diariamente los efectos de estos productos en el tema de la salud. La funcionaria recalcó que estos males afectan la calidad de vida y es por ello que abren estos espacios, que están orientados a fortalecer la prevención.
La funcionaria recalcó que la lucha contra estos temas no solo es responsabilidad de una institución, porque debe ser una tarea compartida, coordinada y sobre todo una tarea que busque ser sostenida en el tiempo.