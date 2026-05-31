Hechos violentos dejan 8 fallecidos en las últimas 24 horas

Los cuerpos de socorro contabilizaron varios hechos violentos durante las últimas 24 horas, con saldo de al menos ocho personas fallecidas y varios heridos. Uno de los escenarios que captaron especial atención recientemente fue la zona 18 capitalina, en donde la violencia cobró al menos cuatro vidas en las últimas horas.
En este sector de la Ciudad de Guatemala dos mujeres fueron encontradas sin vida dentro de un picop durante la madrugada de este domingo, lo que se suma a los dos fallecidos del mediodía del sábado, cuando un sicario mató a un hombre y a una menor de edad que quedaron dentro de un carro en el ingreso a la colonia Kennedy y bulevar San Rafael.
En uno de los hechos más recientes, los cuerpos de socorro reportaron que un hombre falleció por otro hecho violento, durante la madrugada de este domingo, 31 de mayo de 2026. Los rescatistas añadieron que la víctima mortal recibió heridas de arma blanca al salir de un concierto en el bulevar La Pedrera; el incidente dejó otros tres heridos.
Cabe destacar que en el hecho violento de la colonia San Rafael III, Bomberos Voluntarios reportaron haber atendido a dos heridos de bala, mientras que los Bomberos Municipales atendieron a otros dos lesionados de bala, entre ellos una mujer y un niño de cuatro años.
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Macabro hallazgo violento en La Reformita
Bomberos Voluntarios reportaron que el sexto fallecido de las últimas 24 horas fue un hombre encontrado desmembrado dentro de un carro en la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Los rescatistas reportaron el incidente afirmando que por medio de una inspección visual, se observó que dentro del automotor yacía una persona envuelta en sábanas y bolsas de nylon.
El séptimo fallecido fue reportado por Bomberos Municipales Departamentales, quienes describieron que un hombre falleció a causa de un ataque armado en el Barrio Tienda El Sol, zona 3 de Sanarate, departamento de El Progreso. Ese hecho violento también dejó a otras dos personas heridas, que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional De Guastatoya.
La octava víctima mortal de la ola de violencia de las últimas 24 horas se reportó en la Colonia Enriqueta, zona 4 del municipio de Villa Nueva. Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios describieron que el fallecido fue encontrado en la 10.a calle B y 17 avenida, en un camino de terracería.