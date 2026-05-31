Disturbios y hechos de violencia opacan celebración del PSG

Las celebraciones por la conquista de la segunda Liga de Campeones del Paris Saint-Germain -PSG- se vieron empañadas por una serie de graves incidentes que dejaron un saldo trágico en Francia. Según las autoridades, una persona falleció y varias más resultaron heridas durante los festejos que siguieron al triunfo europeo del club parisino. Los hechos han generado preocupación debido a la magnitud de la violencia registrada en distintos puntos del país, en una jornada que debía estar marcada únicamente por la alegría deportiva.
La víctima mortal fue un hombre de 24 años que perdió la vida tras sufrir un accidente de motocicleta en las inmediaciones de la Porte Maillot, en París. Además, un adolescente de 17 años permanece en estado crítico después de haber sido apuñalado durante una pelea en el oeste de la capital francesa. Otra persona también resultó gravemente herida cuando un vehículo se salió de control y se estrelló contra una terraza en una zona céntrica de la ciudad. Estos sucesos elevaron la preocupación de las autoridades ante el desarrollo de las celebraciones.
Disturbios y violencia en las celebraciones del PSG
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que los disturbios dejaron también decenas de agentes heridos y cientos de personas involucradas en incidentes de diversa gravedad. El funcionario señaló que muchos de los responsables de los actos violentos no serían aficionados genuinos del PSG, sino individuos que aprovecharon la concentración masiva de personas para provocar altercados. Asimismo, destacó la actuación de las fuerzas de seguridad, que intervinieron para impedir invasiones a infraestructuras estratégicas y controlar diversos focos de tensión.
Pese a los acontecimientos registrados durante la noche, los festejos oficiales continuaron bajo estrictas medidas de seguridad. Miles de aficionados se congregaron en la explanada del Campo de Marte, junto a la Torre Eiffel, para recibir a los campeones de Europa. Con un amplio despliegue policial y una agenda de celebraciones que incluyó actos institucionales y homenajes a los jugadores, Francia buscó rendir tributo al histórico logro deportivo del PSG sin perder de vista la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.