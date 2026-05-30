Calzada Roosevelt: Anuncian cierre en la 9a. avenida zona 11

El Fondo Social de Solidaridad (FSS), entidad a cargo de la construcción del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, anunció un cierre temporal en la 9ª. avenida de la zona 11, por trabajos de edificación en la rampa de ingreso. La instancia indicó que el cierre se iniciará este sábado, 30 de mayo de 2026, por lo que recomendó hacer uso de vías alternas.
La entidad agregó que los trabajos se realizarán en el horario de 7:00 horas a 21:00 horas. Asimismo, pidieron a los usuarios de este tramo vial que programen sus desplazamientos con anticipación.
Las autoridades indicaron en enero de este año que el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt y 9ª. avenida de la zona 11 está en su fase final de construcción, pese al vencimiento del plazo contractual. Cabe destacar que los trabajos continúan en el área bajo un periodo adicional de tiempo, pero con sanciones a la empresa constructora.
En enero de este año, el paso a desnivel presentaba un avance físico del 86% y un avance financiero del 77.8%, anunciaron los encargados de la obra. En ese mes, agregaron que ya se había entrado en la fase final de la construcción.
En otras noticias: Decomisan 800 paquetes de cocaína y capturan a dos nicaragüenses
Detalles del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt
Según los objetivos planificados en la obra de construcción, el paso a desnivel será de relevancia para conectar la zona 11 con las zonas 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala. Con esta edificación se espera aliviar el tránsito vehicular de los residentes de sectores como el municipio de Mixco y residentes de las zonas capitalinas antes descritas.
Se espera que la construcción abarque 402 metros aproximadamente, y según el cálculo de las autoridades, el mismo podrá llegar a beneficiar a unas 500 mil personas del sector.