 Así queda el cuadro de honor de la UEFA Champions League
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Así queda el cuadro de honor de la UEFA Champions League

El París Saint-Germain volvió a hacer historia al conquistar su segunda Champions League consecutiva.

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Trofeo de la UEFA Champions League - EFE
Trofeo de la UEFA Champions League / FOTO: Agencia EFE
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La UEFA Champions League tiene un nuevo capítulo en su rica historia. El París Saint-Germain se proclamó campeón de Europa por segunda temporada consecutiva al derrotar al Arsenal en una emocionante final disputada en el Puskás Arena de Budapest. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis, gracias al fallo decisivo de Gabriel Magalhães en el décimo lanzamiento.

Con este nuevo éxito, el club parisino alcanza su segunda Copa de Europa y se incorpora al grupo de equipos que han conquistado el torneo en más de una ocasión. Sin embargo, el Real Madrid continúa liderando con autoridad el palmarés histórico de la competición, consolidándose como el club más laureado del continente. 

Cuadro de honor de la Champions League

A continuación, así queda la clasificación de los máximos campeones de la Champions League:

  • Real Madrid — 15 títulos
  • Milan — 7 títulos
  • Liverpool — 6 títulos
  • Bayern Múnich — 6 títulos
  • Barcelona — 5 títulos
  • Ajax — 4 títulos
  • Manchester United — 3 títulos
  • Inter de Milán — 3 títulos
  • Chelsea — 2 títulos
  • Nottingham Forest — 2 títulos
  • Benfica — 2 títulos
  • Juventus — 2 títulos
  • Porto — 2 títulos
  • París Saint-Germain — 2 títulos
  • Manchester City — 1 título
  • Borussia Dortmund — 1 título
  • Feyenoord — 1 título
  • Olympique de Marsella — 1 título
  • Aston Villa — 1 título
  • Hamburgo — 1 título
  • Estrella Roja de Belgrado — 1 título
  • PSV Eindhoven — 1 título
  • Celtic — 1 título
  • Steaua Bucarest — 1 título
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Celebración del PSG en la final de la UEFA Champions League - PSG

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