 Juzgado deja sin efecto reelección de Walter Mazariegos
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Juzgado deja sin efecto reelección de Walter Mazariegos

El Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil, otorgó amparo definitivo a favor de la organización USAC DIRE.

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El rector de la Usac, Walter Mazariegos., Facebook/W.M.
El rector de la Usac, Walter Mazariegos. / FOTO: Facebook/W.M.
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La organización USAC DIRE dio a conocer este viernes 29 de mayo, que el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil, otorgó amparo definitivo y dejó sin efecto la elección del actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos.

El doctor Rodolfo Chang, candidato a rector de la referida casa de estudios, anunció a través de un video que dicho juzgado otorgó un amparo definitivo que deja sin efecto la ilegal elección de Walter Mazariegos, "La justicia y la legalidad nos ha dado la razón, nuestro equipo jurídico ha logrado una sentencia histórica; la democracia y la dignidad de nuestra histórica USAC prevalecerá", manifestó. 

En la resolución del 5 de mayo, el órgano jurisdiccional, constituido en tribunal de amparo, suspendió la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario y la sesión del Consejo Superior Universitario que aprobó el proceso realizado el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala.

Reelección 

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac sostuvo una reunión el pasado 17 de abril en el marco de la cual fue conocida el acta de la votación que tuvo como resultado la reelección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.

En ese contexto, se dio a conocer que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad estatal rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado al Congreso de la República, José Chic, en contra de la designación de Mazariegos. La resolución surgió bajo el argumento de que el legislador carece de legitimación activa para actuar en este ámbito.

De esta manera, el CSU ratificó a Mazariegos para continuar en el cargo en el período 2026-2030, un nombramiento que ha estado marcado por una serie de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, así como por protestas de estudiantes, organizaciones y pueblos indígenas que cuestionan la transparencia del proceso y señalan un posible fraude.

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Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

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