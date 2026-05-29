 Brote de ébola: México impone restricción a pasajeros africanos
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Brote de ébola: México impone restricción temporal a pasajeros de tres países africanos

La vigencia de la disposición es de 60 días naturales y aplica a los viajeros que hayan estado en Uganda, Sudán del Sur y República Democrática del Congo, foco del actual brote de ébola.

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Brote de ébola en África, EFE
Brote de ébola en África / FOTO: EFE
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El Gobierno de México impuso una restricción temporal de 60 días para impedir la entrada al país a los pasajeros internacionales que hayan viajado los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo (RDC) y Sudán del Sur ante el actual brote de ébola de la zona, informó la aerolínea mexicana VivaAerobus.

En una publicación en X, la compañía explicó que autoridades sanitarias y migratorias del país norteamericano aplicaron esta medida de restricción temporal para pasajeros internacionales que no cuenten con un pasaporte mexicano o permiso de residencia vigente.

La disposición federal entró en vigor a partir de las 00:00 hora local del jueves 28 de mayo (06:00 GMT del viernes), según Viva Aerobus.

Su vigencia es de 60 días naturales y aplica a los viajeros que hayan estado en Uganda, Sudán del Sur y República Democrática del Congo, foco del actual brote de ébola que vive el continente africano.

"Te recomendamos verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto", señaló la aerolínea mexicana.

Por el momento, la Secretaría de Salud (SS) de México no se pronunció sobre esta medida, aunque recientemente su titular, David Kershenobich, explicó que el país estaba reforzando sus medidas de protección.

No obstante, el secretario de Salud llegó a descartar casos de ébola a nivel nacional porque el riesgo de propagación, aseguró, es "muy bajo".

En el caso de los vuelos internacionales, Kershenobich afirmó que habría controles adicionales en terminales aéreas internacionales.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus hasta cuando la emergencia se dé por concluida.

Con esta restricción temporal, México da un paso más en las medidas de contención a menos de dos semanas del arranque la Copa del Mundo en el país, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la capital mexicana.

El temor se acrecentó porque la selección de la República Democrática del Congo, uno de los países afectados por el brote de ébola, jugará un partido del Mundial en el país, en concreto en la sede de Guadalajara (oeste) el próximo 23 de junio contra Colombia.

Pese a la actual emergencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que no recomienda restringir los viajes o el comercio con el RDC o Uganda.

Pese a esta recomendación, el Gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada al país de personas que hayan estado en algunos de esos dos países o en la vecina Sudán del Sur, incluso si son residentes permanentes legales en EE. UU.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las "muertes sospechosas" registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

*Con información de EFE

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