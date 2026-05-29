Burla del Atlético al Barcelona por caso Julián Álvarez

El Atlético de Madrid troleó (se burló) este viernes al Barcelona a través de su cuenta oficial en ‘X’ con tres irónicas propuestas para los fichajes de Lamine Yamal, Pedri González y Raphinha, tras el interés del club azulgrana en contratar a Julián Álvarez y una supuesta oferta por parte suya por el delantero que el conjunto rojiblanco niega haber recibido.
Tras publicar a las 17:14 horas un mensaje en la citada red social con el anuncio de la emisión de "un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones", el club madrileño añadió tres mensajes posteriormente.
La guerra de burlas hacia Barcelona
En el primero, media hora después, el Atlético publicó una foto de Lamine Yamal, extremo del Barcelona, con la camiseta del Atlético de Madrid, simulando su fichaje con las palabras ‘Breaking’ y ‘Here we go’ que emplea el famoso periodista especializado en el mercado Fabrizio Romano, junto a un texto en tono irónico de una oferta.
"¡Here we go! (en mayúsculas y cuyo significado es ‘aquí vamos’). Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana (es en el estadio Metropolitano), una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’", publicó el Atlético de Madrid.
Después, a las 18:00 hora española, empleó una imagen de Pedri González, centrocampista del Barcelona, en otro mensaje, también simulando el anuncio de su fichaje. "¡Here we go! (en mayúsculas) Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo", añadió el Atlético.
A las 18:16, fue una imagen de Raphinha. "¡Here we go! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith (dos jugadores ficticios que pronuncio en su día Enrique Cerezo, presidente del Atlético) sin opción de compra. Oferta irrechazable", expresa en su texto.
Postura formal
Ya en sentido más serio, el Atlético escribió: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño". "Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça", finalizó luego el club en ‘Instagram’ con las tres imágenes juntas.
Tras el fichaje de Anthony Gordon, concretado el pasado miércoles, el Barcelona ha fijado a Julián Álvarez entre sus siguientes objetivos en el mercado para reforzar su plantilla y tenía previsto hacer una oferta al Atlético de Madrid para su incorporación para la próxima temporada, tras una reunión de Deco, director deportivo del Barça, y Fernando Hidalgo, agente del jugador, según publicaron varios medios.
El Atlético de Madrid no ha recibido ninguna oferta del Barcelona por Julián Álvarez, según aseguraron este viernes a mediodía a EFE fuentes del club, que explicaron que, en el caso de llegar, no será valorada porque, insistieron, el atacante "no está en venta".
"Solo es otra mentira más", apuntaron entonces desde fuentes del Atlético, sobre si ha llegado una oferta por parte del Barcelona a la entidad madrileña para el traspaso de Julián Álvarez, fichado en 2024 por su actual equipo, con el que tiene contrato hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
Negada la recepción de tal oferta por el club madrileño, el Atlético tampoco tiene previsto valorarla en el caso de que llegue, porque el atacante "no está en venta", según remarcaron las mismas fuentes.
*Información EFE.