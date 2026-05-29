 VIDEO: Conductor casi provoca accidente
Nacionales

VIDEO. Captan a conductor realizando maniobra imprudente que casi causa accidente múltiple

La PMT sancionó al automovilista involucrado e hizo un llamado a los conductores a respetar las normativas de tránsito.

Compartir:
., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala difundieron un video relacionado con un incidente ocurrido el jueves 28 de mayo en la 1ª avenida y 26 calle de la zona 1, en el que se evidenció al conductor de un picop que no respetó la señalización vial y estuvo a punto de causar una triple colisión, lo que puso en riesgo a decenas de personas. También brindaron detalles de las sanciones emitidas tras este hecho.

La grabación que compartió en sus redes sociales Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, muestra cómo el automovilista se moviliza en contra de la vía y en un carril exclusivo para autobuses.

En ese momento, en el tramo circulaba una unidad de Transmetro que se encontró de frente con el picop, lo que llevó a su piloto a tener que detener de repente la marcha para evitar colisionar y que los usuarios se vieran afectados.

Paralelo a ello, al observar que se acercaba la unidad de transporte de pasajeros, el conductor que estaba incumpliendo las normas intenta incorporarse al carril que le correspondía haber utilizado desde un inicio. En ese momento, un motorista avanzaba en el sector y también se vio afectado, pues estuvo a punto de ser colisionado por el picop.

"Otro conductor irresponsable casi causa un fatal accidente. Por circular en contra de la vía casi choca con la motocicleta y el Transmetro, poniendo en riesgo su vida y la de los demás", expresaron las autoridades en la grabación compartida. También hicieron un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y evitar ser sancionados.

Multan a conductor involucrado

Montejo también adjuntó en la publicación una imagen de la boleta de emisión de multas contra el piloto del picop que protagonizó el mencionado incidente. En esta se observa que se aplicaron dos sanciones bajo los siguientes conceptos:

  • Por circular en contra de la vía señalizada - Q200.
  • Por circular en carriles no permitidos por ser para transporte público - Q200.

En total, el conductor fue sancionado con Q400, basándose en artículos del Reglamento de Tránsito.

"No es la multa, es el peligro que ha causado. Su decisión de ir contra la vía, contra el carril, causó riesgo a más de 150 personas que viajan en un autobús de TransMetro", agregó al respecto el vocero de la PMT.

También recordó que el área exclusiva para los buses está delimitada y señalizada. Además, expuso que hay videocámaras donde queda evidencia para la multa, con una rotulación específica y entendible.

En Portada

Tras su destitución de la FECI, Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes socialest
Viral

Tras su destitución de la FECI, Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes sociales

06:03 AM, Mayo 29
Accidente deja lesionados y severas complicaciones en el tránsito en ruta al Pacíficot
Nacionales

Accidente deja lesionados y severas complicaciones en el tránsito en ruta al Pacífico

06:34 AM, Mayo 29
Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casost
Nacionales

Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casos

07:44 AM, Mayo 29
Champions League: PSG vs. Arsenal, la final que marcará una erat
Deportes

Champions League: PSG vs. Arsenal, la final que marcará una era

11:20 AM, Mayo 29
Fredy Pérez y Arnold Barrios fueron renovados con Comunicacionest
Deportes

Fredy Pérez y Arnold Barrios fueron renovados con Comunicaciones

10:49 AM, Mayo 29

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal MadridLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar