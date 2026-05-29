VIDEO: Conductor casi provoca accidente

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala difundieron un video relacionado con un incidente ocurrido el jueves 28 de mayo en la 1ª avenida y 26 calle de la zona 1, en el que se evidenció al conductor de un picop que no respetó la señalización vial y estuvo a punto de causar una triple colisión, lo que puso en riesgo a decenas de personas. También brindaron detalles de las sanciones emitidas tras este hecho.
La grabación que compartió en sus redes sociales Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, muestra cómo el automovilista se moviliza en contra de la vía y en un carril exclusivo para autobuses.
En ese momento, en el tramo circulaba una unidad de Transmetro que se encontró de frente con el picop, lo que llevó a su piloto a tener que detener de repente la marcha para evitar colisionar y que los usuarios se vieran afectados.
Paralelo a ello, al observar que se acercaba la unidad de transporte de pasajeros, el conductor que estaba incumpliendo las normas intenta incorporarse al carril que le correspondía haber utilizado desde un inicio. En ese momento, un motorista avanzaba en el sector y también se vio afectado, pues estuvo a punto de ser colisionado por el picop.
"Otro conductor irresponsable casi causa un fatal accidente. Por circular en contra de la vía casi choca con la motocicleta y el Transmetro, poniendo en riesgo su vida y la de los demás", expresaron las autoridades en la grabación compartida. También hicieron un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y evitar ser sancionados.
Multan a conductor involucrado
Montejo también adjuntó en la publicación una imagen de la boleta de emisión de multas contra el piloto del picop que protagonizó el mencionado incidente. En esta se observa que se aplicaron dos sanciones bajo los siguientes conceptos:
- Por circular en contra de la vía señalizada - Q200.
- Por circular en carriles no permitidos por ser para transporte público - Q200.
En total, el conductor fue sancionado con Q400, basándose en artículos del Reglamento de Tránsito.
"No es la multa, es el peligro que ha causado. Su decisión de ir contra la vía, contra el carril, causó riesgo a más de 150 personas que viajan en un autobús de TransMetro", agregó al respecto el vocero de la PMT.
También recordó que el área exclusiva para los buses está delimitada y señalizada. Además, expuso que hay videocámaras donde queda evidencia para la multa, con una rotulación específica y entendible.