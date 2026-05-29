 Capturan a "El Chato", implicado en ataque armado en Villa Canales
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Capturan a "El Chato", implicado en ataque armado en Villa Canales

El hecho de violencia dejó como saldo un hombre herido.

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., PNC
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes, 29 de mayo, la captura de un hombre de 41 años, conocido con el alias "El Chato", quien es señalado de presuntamente participar en un ataque armado en Villa Canales, Guatemala, donde una persona resultó herida.

Las acciones estuvieron a cargo de agentes de la comisaría 15 de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes localizaron al sospechoso en un sector de Boca del Monte, en el referido municipio.

De acuerdo con el reporte policial, al momento de la captura se le incautó una pistola calibre 9 milímetros, la cual portaba de manera ilegal.

Las autoridades vinculan al ahora detenido con la agresión contra un hombre. También informaron que el detenido registra un antecedente por el delito de abusos deshonestos violentos.

La Policía Nacional Civil indicó que continúan las investigaciones para ubicar y capturar al segundo implicado en el hecho armado.

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