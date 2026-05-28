 India retirará la estatua más alta del mundo de Lionel Messi
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India retirará la estatua más alta del mundo de Lionel Messi

Conoce la razón por la cual será retirada la estatua del astro argentino.

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Estatua de Lionel Messi es retirada en la India
Estatua de Lionel Messi es retirada en la India / FOTO: @NewsArenaIndia

La India planea retirar la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi, una estructura de hierro de 70 pies o más de 20 metros, ubicada en la ciudad de Calcuta, en el este del país, después de que la mole de hierro comenzara a tambalearse con el viento y desatara el pánico entre los transeúntes.

"Durante la inspección se descubrió que los tornillos del armazón principal se habían aflojado, lo que podría haber causado el movimiento que notó la gente, aunque el problema ya ha sido rectificado", declaró un funcionario local a la agencia india PTI, después de que los vecinos avisaran al departamento de obras públicas de que la instalación estaba a punto de caer por el fuerte viento.

La obra, ubicada en el barrio de Lake Town, representa a Messi levantando la Copa del Mundo y, según informaron los autores fue realizada en aproximadamente 40 días.

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Estatua gigante de Lionel Messi al momento de ser retirada en la India - Captura de video agencia india PTI

Lo que ocurrió en la inauguración 

La inauguración se produjo el pasado diciembre marcando el inicio de la visita del jugador argentino a la India, durante la gira 'GOAT Tour', con la que Messi recorrió durante tres días algunas de las principales ciudades del país, primero Calcuta, y luego Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Un evento que también generó polémica debido a un acto multitudinario truncado en el estadio Salt Lake de la ciudad, el cual tuvo que ser interrumpido para evacuar al jugador a los 22 minutos después de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas.

La controversia se originó en el interior del recinto, donde miles de aficionados denunciaron graves problemas de organización tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un cordón de políticos, funcionarios y personal de seguridad bloqueaba la visibilidad del jugador, lo que finalmente derivó en que el promotor responsable de la gestión fuera detenido por la policía.

La gigantesca efigie de Messi ya se encontraba bajo un intenso escrutinio público y legal ante las dudas sobre sus permisos de construcción, además de haber sido objeto de burlas en redes sociales por su escaso parecido con el argentino.

La estructura ha sido asegurada con cuerdas de nailon de alta resistencia y se han colocado barricadas para mantener a las personas y al tráfico alejados del lugar, a la espera de saber cuándo será retirada.

*Información EFE.

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