Incendio consume contenedor con suministros en zona 11

Un incendio declarado en un contenedor cargado con suministros varios se registró en horas de la madrugada de este jueves, 28 de mayo, en la 21 avenida 7-90 de la zona 11, Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en el interior del parqueo de un supermercado.
De acuerdo con información proporcionada por Bomberos Municipales, el reporte ingresó al centro de coordinación de emergencias de la institución, por lo que unidades contra incendios fueron destacadas al lugar para atender la emergencia.
A su llegada, los socorristas trabajaron con técnicas de chorros y ventilación, logrando controlar y extinguir el siniestro tras varios minutos de labores.
Las autoridades indicaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Los propietarios estimaron las pérdidas superiores a los Q150 mil.
Las causas del incendio no han sido establecidas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.