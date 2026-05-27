Atropellan a un menor en la Ruta Nacional 14

La tarde de este miércoles 27 de mayo se reportó la muerte de un menor de 2 años, en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 14, en San Lorenzo entre los límites de El Tejar, Chimaltenango y Pastores, Sacatepéquez,, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas acudieron al lugar y tras evaluar al menor establecieron que había fallecido, tras ser atropellado por un vehículo del transporte pesado, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
El pequeño fue identificado como José Damián Duarte Valle, de 2 años, quien había salido de su hogar, sin que sus padres se dieran cuenta.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para realizar las diligencias respectivas, además en el el lugar fue localizado el vehículo del transporte pesado; sin embargo, se desconoce si el piloto de dicho transporte también fue localizado en el lugar.
Atropellan a motorista
Otro hecho ocurrió en la aldea Las Palmas, de Coatepeque, Quetzaltenango, ruta hacia La Blanca, San Marcos, donde un hombre que se conducía en una motocicleta fue atropellado por un camión.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Pajapita, evaluaron al conductor de la motocicleta y establecieron que ya no contaba con signos vitales.
Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*