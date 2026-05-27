 Atropellan a un menor en la Ruta Nacional 14
Nacionales

Atropellan a un menor en la Ruta Nacional 14

El menor de dos años salió de su hogar, sin que sus padres se dieran cuenta.

Compartir:
Bomberos confirmaron la muerte del menor de 2 años., Foto Bomberos Municipales Departamentales
Bomberos confirmaron la muerte del menor de 2 años. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

La tarde de este miércoles 27 de mayo se reportó la muerte de un menor de 2 años, en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 14, en San Lorenzo entre los límites de El Tejar, Chimaltenango y Pastores, Sacatepéquez,, informaron los Bomberos Municipales Departamentales. 

Los socorristas acudieron al lugar y tras evaluar al menor establecieron que había fallecido, tras ser atropellado por un vehículo del transporte pesado, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

El pequeño fue identificado como José Damián Duarte Valle, de 2 años, quien había salido de su hogar, sin que sus padres se dieran cuenta. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para realizar las diligencias respectivas, además en el el lugar fue localizado el vehículo del transporte pesado; sin embargo, se desconoce si el piloto de dicho transporte también fue localizado en el lugar.

Atropellan a motorista

Otro hecho ocurrió en la aldea Las Palmas, de Coatepeque, Quetzaltenango, ruta hacia La Blanca, San Marcos, donde un hombre que se conducía en una motocicleta fue atropellado por un camión.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Pajapita, evaluaron al conductor de la motocicleta y establecieron que ya no contaba con signos vitales. 

Autoridades alertan por captación temprana de niños y adolescentes por pandillas

El deterioro familiar y comunitario impulsa a jóvenes hacia la violencia. Expertos proponen fortalecer la crianza y ofrecer alternativas para evitar la pertenencia a grupos delictivos.

Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Antigua GFC anuncia la baja de un histórico goleador t
Deportes

Antigua GFC anuncia la baja de un histórico goleador

08:42 PM, Mayo 27
Comunicaciones hace una limpia en su plantelt
Deportes

Comunicaciones hace una limpia en su plantel

06:59 PM, Mayo 27
Municipal da duro golpe a la Súper Copa Bantrab 2026t
Deportes

Municipal da duro golpe a la Súper Copa Bantrab 2026

04:04 PM, Mayo 27
El Crystal Palace conquista la Conference League 2026t
Deportes

El Crystal Palace conquista la Conference League 2026

03:00 PM, Mayo 27
Khvicha Kvaratskhelia: Podemos volver a ganart
Deportes

Khvicha Kvaratskhelia: "Podemos volver a ganar"

01:50 PM, Mayo 27

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalCopa del Mundoredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar