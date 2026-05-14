Hombre muere atropellado en calzada La Paz

Un hombre murió tras ser atropellado en horas de la madrugada de este jueves, 14 de mayo, en la calzada La Paz, bajo el puente Belice, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. En el área hay un cierre vehicular parcial, lo cual genera complicaciones para circular.
Según información preliminar proporcionada por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, el conductor involucrado se dio a la fuga tras el lamentable percance que cobró la vida de esta persona.
Al lugar ya se hicieron presentes los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para poder llevar a cabo las diligencias correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Desvío vial
Debido al incidente, agentes de tránsito iniciaron el bloqueo de carriles en el sector con dirección de la zona 17 hacia las zonas 6 y 18. La PMT no descartó que se implementen cierres viales más amplios en el área para facilitar el trabajo de los equipos a cargo del seguimiento de este caso.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.
Otros incidentes en la capital
En las primeras horas de este jueves se han presentado distintos incidentes que tienen impacto en el tránsito en la Ciudad de Guatemala, entre estos, la presencia de un camión con desperfectos mecánicos en la 1ª calle de 14ª avenida, yendo hacia la 15 avenida, zona 1. La PMT coordinó una grúa para movilizarlo.
Mientras tanto, un cabezal con fallas permanece obstaculizando un carril en el kilómetro 8.2 de la ruta al Atlántico, en la zona 17. Se hacen las gestiones necesarias para trasladarlo hacia la bahía vial ubicada en el kilómetro 9.
Asimismo, se informó que un vehículo fue colisionado contra una estructura en la calzada Aguilar Batres y 30 calle de la zona 12. El conductor fue trasladado por los bomberos hacia un centro asistencial. La PNC mantiene presencia en el lugar para las diligencias respectivas.