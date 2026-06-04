PNC localiza armamento en encomienda procedente de EE. UU.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron armas de fuego y municiones en una caja de encomienda procedente de Estados Unidos, durante una inspección realizada en la Portuaria en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.
De manera preliminar, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la incautación de 21 rifles, tres cañones para arma de fuego, dos pistolas, dos cargadores y 3,037 municiones de diferentes calibres.
El hallazgo fue realizado como parte de los controles e inspecciones que se desarrollan constantemente.