Resultados de la autopsia de Hayden Panettiere revelados

Las autoridades forenses del condado de Greenville, Carolina del Sur, concluyeron la autopsia de Hayden Panettiere, actriz que fue hallada inconsciente el domingo 16 de agosto en una residencia donde se hospedaba temporalmente.
Según el informe oficial, no se encontraron señales de trauma que hayan contribuido al fallecimiento de la intérprete.
El médico forense Mike Ellis precisó que aún no se ha determinado la causa ni la manera de la muerte, ya que se requieren estudios adicionales. El caso continúa abierto y, por el momento, las autoridades no han revelado más detalles.
Los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta cerca de la 1:51 p. m. ese domingo. Al llegar, localizaron a una mujer en paro cardiaco y, tras realizar maniobras avanzadas de reanimación, confirmaron que Hayden Panettiere había muerto a las 2:32 p. m.
La identidad de la actriz fue confirmada posteriormente por las autoridades policiales, quienes señalaron que no existían indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas en el lugar.
Hasta ahora, ninguna de las fuentes oficiales ha establecido una causa específica de muerte.
Filtran llamada al 911
La familia de Hayden Panettiere, a través de un comunicado en nombre de su padre, Alan Panettiere, expresó su profunda tristeza y resaltó el impacto positivo que la actriz tuvo tanto en su círculo personal como en el público.
Según información difundida por TMZ, un amigo habría alertado a los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.
Audios obtenidos por medios estadounidenses mencionan la posibilidad de una sobredosis y un paro cardiaco, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente que una sobredosis haya sido la causa.
De acuerdo con información de TMZ y PEOPLE, la llamada fue realizada el domingo 16 de agosto alrededor de las 1:51 p. m., después de que la actriz fuera encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar y encontraron a una mujer en paro cardíaco.
Los paramédicos comenzaron de inmediato las maniobras de soporte vital avanzado para intentar reanimarla. Pese a los esfuerzos médicos, Hayden Panettiere fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 p. m.
En 2026, Panettiere publicó sus memorias, where abordó sus experiencias personales, incluyendo su lucha con las adicciones.
La actriz deja una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con Wladimir Klitschko. La investigación sigue en marcha y las autoridades esperan los resultados de los análisis complementarios antes de definir la causa oficial de muerte.