 Débora Alvarado, nueva ministra de Finanzas Públicas
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Débora Alvarado es nombrada ministra de Finanzas Públicas

La funcionaria sustituirá en el cargo a Jonathan Menkos, quien fue designado como presidente del Banco de Guatemala.

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Débora Alvarado es nombrada ministra de Finanzas Públicas., Minfin
Débora Alvarado es nombrada ministra de Finanzas Públicas. / FOTO: Minfin
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El Gobierno de Guatemala confirmó este miércoles, 30 de septiembre, el nombramiento de Débora Alvarado Franco como ministra de Finanzas Públicas, tomando en cuenta que el extitular de esa cartera, Jonathan Menkos, fue designado como presidente de la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala (Banguat) para el período 2026-2030.

El anuncio lo hizo el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde explicó que la funcionaria se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas.

"La licenciada Alvarado es miembro del equipo que ha venido trabajando con el ministro Menkos en el ministerio y es una profesional que ha demostrado su capacidad en el marco de estos casi tres años de gestión, y que garantiza la continuidad de la visión estratégica sobre economía y finanzas que este gobierno ha desarrollado y que Menkos coordinó tan efectivamente", dijo.

Finalmente, el gobernante le dio la bienvenida a la funcionaria en sus nuevas ocupaciones y le deseó muchos éxitos.

Nombran a autoridades del Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos

El Gobierno de Guatemala confirmó ayer el nombramiento de las nuevas autoridades de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat), así como de la Superintendencia de Bancos (SIB) para el período 2026-2030.  De igual forma, enfatizó el "respeto irrestricto" a la autonomía e independencia técnica de estas entidades.

Por medio de un comunicado, se anunció que el mandatario Bernardo Arévalo designó a Jonathan Menkos Zeissig, actual ministro de Finanzas Públicas, como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat, cargo que asumirá a partir del 1 de octubre. El funcionario sustituirá en la referida posición a Álvaro González Ricci, quien finalizó su período de labores.

Otro nombramiento que se oficializó fue el de José Alfredo Blanco Valdés, quien asumirá como vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

Por aparte, se informó que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Supervisión Financiera, y de la terna propuesta por la Junta Monetaria, el gobernante nombró a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos para estar en funciones durante los próximos cuatro años.

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