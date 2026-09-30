Festival del Centro Histórico 2026: Actividades Gratuitas

El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala volverá a convertirse en escenario de diferentes expresiones artísticas y culturales con la edición 29 del Festival del Centro Histórico, que se realizará del 7 al 17 de octubre de 2026.
Bajo el lema "Nuestro punto de encuentro", durante once días se desarrollará alrededor de 150 actividades en más de 30 puntos, entre calles, plazas, edificios y otros espacios emblemáticos de la zona 1 capitalina.
La programación incluirá exposiciones, conciertos, presentaciones escénicas, talleres, conferencias, recorridos guiados, actividades para las familias y una jornada dedicada a la revitalización urbana.
El objetivo será acercar a vecinos y visitantes a espacios que forman parte de la historia y el patrimonio de Guatemala, al mismo tiempo que artistas y creadores tendrán diferentes escenarios para compartir su trabajo.
¿Cuándo comienza el Festival del Centro Histórico 2026?
La inauguración se realizará el miércoles 7 de octubre, a las 19:00 horas, en la Catedral Metropolitana.
La primera actividad será el concierto "Acuarelas Chapinas", del compositor Manuel Martínez-Sobral, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal.
A partir de esa noche comenzarán once días de actividades que buscarán acercar al público al patrimonio, el arte y la cultura desde diferentes espacios del Centro Histórico.
Ministerio de Cultura tendrá 35 actividades gratuitas
El Ministerio de Cultura y Deportes participará en esta edición con 35 actividades gratuitas dirigidas a diferentes públicos y especialmente a las familias.
Entre las participaciones anunciadas se encuentran el Quinteto Xocomil, el Cuarteto Primavera y distintas agrupaciones artísticas de la institución, que se presentarán en diferentes escenarios durante el festival.
Otro de los objetivos del Festival del Centro Histórico será motivar a los guatemaltecos a recorrer nuevamente la zona 1 y reconocer el valor de sus espacios históricos.
Participación de otros países
La edición 2026 también tendrá presencia internacional. Está confirmada la participación de las embajadas de Canadá, México, El Salvador, Perú, Italia y España, además de artistas procedentes de Estados Unidos, Honduras y Cuba.
Sus participaciones permitirán incorporar diferentes expresiones culturales y promover el intercambio entre Guatemala y otros países.
Un festival con casi tres décadas de historia
El Festival del Centro Histórico realizó su primera edición en 1998 y desde entonces se ha convertido en un espacio para promover y poner en valor la riqueza histórica, cultural y patrimonial de esta parte de la capital.
Casi tres décadas después, la actividad mantiene el propósito de acercar a los ciudadanos a lugares vinculados con la memoria y la identidad del país.
Esta edición llegará nuevamente a calles, plazas y edificios emblemáticos, que se convertirán temporalmente en espacios para conciertos, exposiciones, recorridos, talleres y otras manifestaciones culturales.
¿Cuándo termina el Festival del Centro Histórico?
Las actividades finalizarán el sábado 17 de octubre.
El cierre está programado para las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde se presentará la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente.
Con este concierto concluirán los once días del Festival del Centro Histórico 2026, que reunirá alrededor de 150 actividades y tendrá como principal escenario diferentes espacios de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Encuentra el calendario de todas las actividades en: https://festivaldelcentrohistorico.com