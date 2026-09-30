 Regalar Hot Wheels 2026: ¿Por qué el 30 de septiembre?
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Día de regalar Hot Wheels 2026: ¿por qué se regalan carritos el 30 de septiembre?

Las redes sociales volvieron a llenarse de ramos de Hot Wheels, pequeños autos a escala y regalos personalizados. Pero ¿de dónde nació esta curiosa tradición?

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Hot Wheels , Hot Wheels
Hot Wheels / FOTO: Hot Wheels
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Cada 30 de septiembre, los carritos Hot Wheels dejan de ser únicamente juguetes o piezas de colección para convertirse en un detalle especial entre parejas, amigos y familiares.  La fecha se ha popularizado principalmente en redes sociales, donde fotografías y videos muestran ramos de pequeños automóviles acompañados de dulces, cartas y otros regalos.

Sin embargo, aunque muchas personas conocen la fecha como el Día de regalar Hot Wheels, no se trata de una celebración oficial establecida por Mattel ni de una efeméride internacional.  Su origen está relacionado con una tendencia que comenzó a circular en plataformas digitales y que tomó fuerza alrededor de 2023.

La explicación está vinculada con otra de las grandes tendencias de septiembre: regalar flores amarillas el 21 de septiembre. A partir de esta costumbre viral, usuarios de redes sociales comenzaron a proponer una especie de contraparte para quienes querían recibir un detalle diferente.

Los carritos Hot Wheels fueron elegidos como símbolo de nostalgia y una manera divertida de demostrar cariño. La iniciativa fue difundida en TikTok y posteriormente llegó a otras plataformas como Instagram, Facebook y X.

Más de los ramos de Hot Wheels

Algunas publicaciones atribuyen su impulso inicial al creador de contenido mexicano Alejandro Rodríguez, aunque el origen exacto de la tendencia no está documentado como una creación oficial. Más allá del valor económico, el regalo busca transmitir cariño, amistad, nostalgia y atención a los gustos de la otra persona.

Aunque inicialmente la tendencia estuvo relacionada con regalar carritos a hombres, actualmente no existe una regla que determine quién puede recibirlos.  Puede ser un detalle para una pareja, amigo, familiar o cualquier persona que disfrute los autos, los juguetes o el coleccionismo.

¡Toda pareja debería conocer la regla 2-2-2!

Por eso, una curiosa regla que se ha vuelto popular en redes sociales propone una forma sencilla de mantener viva la conexión.

Además, el regalo puede personalizarse. Algunas personas entregan un solo carrito, mientras otras preparan ramos de Hot Wheels, cajas con varios modelos, chocolates, fotografías o mensajes especiales. No. El 30 de septiembre no es una fecha oficial de Hot Wheels. Se trata de una tradición nacida en Internet que se ha mantenido gracias a la participación de los usuarios y que cada año vuelve a hacerse viral.

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