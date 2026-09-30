Fallece Peppino Mazzullo, voz de Topo Gigio, a los 100 años

El mundo del entretenimiento infantil lamenta la partida de Peppino Mazzullo, el actor y doblador italiano que durante décadas prestó su inconfundible voz a Topo Gigio, el entrañable ratón televisivo.
Peppino Mazzullo falleció este miércoles 30 de septiembre a la edad de 100 años, dejando un legado imborrable en la memoria de varias generaciones que crecieron escuchando sus famosas frases y su particular tono.
El reconocido artista murió en la tranquilidad de su hogar en Santo Stefano di Briga, una localidad cercana a Mesina, donde había nacido y a la que regresó tras una prolífica carrera en los escenarios.
Mazzullo había celebrado su centenario el pasado 6 de junio, un hito que marcó una vida dedicada al arte y a la creación de personajes que trascendieron fronteras.
La figura de Peppino Mazzullo quedó intrínsecamente ligada al popular ratón televisivo, al que comenzó a interpretar en 1961. Durante aproximadamente 45 años, hasta 2006, su voz fue la esencia de Topo Gigio, un personaje que se convirtió en un fenómeno cultural.
Su contribución fue mucho más allá del simple doblaje; Mazzullo trabajó activamente en la definición de las inflexiones, las expresiones y esa particular manera de hablar que hizo de Topo Gigio uno de los personajes más queridos y reconocidos de la televisión italiana y mundial.
Frases icónicas como "¿Pero qué me dices?" y "¡Estrújame de mimos!" se convirtieron en sellos distintivos del personaje, acompañando su expansión y popularidad tanto en Italia como en el resto del mundo.
La conexión de Mazzullo con el muñeco fue profunda, y él mismo relató en varias ocasiones que, al conocerlo en los estudios de la RAI, recordó una figura similar que había visto en su infancia. Este encuentro fortuito dio inicio a una relación artística que cautivó a audiencias de diversas edades.
Los orígenes de Topo Gigio
Topo Gigio fue una creación de Maria Perego, quien trabajó junto a Federico Caldura para darle vida. El personaje hizo su debut televisivo en 1959.
En sus primeros años, contó con la voz de Domenico Modugno, un reconocido cantante y compositor. Sin embargo, fue a partir de 1961 cuando Peppino Mazzullo asumió el rol, iniciando una extensa y exitosa etapa que consolidaría la personalidad y el encanto del pequeño ratón.
Además de su emblemático papel como Topo Gigio, Peppino Mazzullo interpretó al escolar Richetto en el famoso festival infantil Zecchino d'Oro entre 1961 y 2006.
También compartió programas y escenarios con figuras destacadas de la televisión italiana, como Raffaella Carrà y Cino Tortorella, consolidándose como un artista respetado y admirado en la industria del entretenimiento.
Desde 2010, Leo Valli asumió oficialmente la voz de Topo Gigio, continuando con el legado. Ambos artistas tuvieron la oportunidad de coincidir meses atrás durante la celebración del centenario de Mazzullo, quien, hasta el final de sus días, seguía definiendo al personaje a partir de una idea central que atravesó toda su carrera: "la alegría de vivir". Esta filosofía no solo guio su interpretación de Topo Gigio, sino que también caracterizó su propia existencia.
El funeral de Peppino Mazzullo está programado para este jueves 1 de octubre a las 15:30 horas en la iglesia San Giovanni Battista, ubicada en Santo Stefano di Briga, donde sus seres queridos y admiradores podrán darle el último adiós a una leyenda que marcó la infancia de millones.