Causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari: todo lo que se sabe

Jorge Kahwagi Macari, empresario, exdiputado, exboxeador y recordado participante de Big Brother VIP, murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años.
La noticia provocó numerosas reacciones en México debido a las diferentes facetas que Kahwagi desarrolló durante su vida pública, desde la política y los negocios hasta el deporte y la televisión.
Su fallecimiento fue confirmado por personas cercanas, entre ellas Roberto Palazuelos, quien publicó una fotografía junto al empresario y dedicó un mensaje de despedida a quien consideraba su amigo. El político Manuel Velasco también lamentó públicamente su muerte y recordó que ambos coincidieron como diputados federales.
Horas después comenzaron a conocerse versiones sobre la posible causa del fallecimiento.
¿De qué murió Jorge Kahwagi Macari?
Durante la emisión de Sale el Sol de este miércoles, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que Kahwagi Macari habría muerto como consecuencia de un derrame cerebral en Ciudad de México.
"Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México", expresó el conductor durante el programa.
Sin embargo, hasta el momento la familia de Kahwagi no ha emitido públicamente un informe médico que confirme esa causa.
Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el lugar exacto del fallecimiento, si recibió atención hospitalaria previamente o las circunstancias médicas que rodearon sus últimas horas.
Por ello, el derrame cerebral debe manejarse por ahora como la causa reportada por Gustavo Adolfo Infante y no como una confirmación oficial de la familia.
Había enfrentado graves problemas de salud
Durante los últimos años, Jorge Kahwagi había permanecido alejado de la exposición pública. Uno de los antecedentes más delicados de su salud ocurrió en 2019, cuando fue hospitalizado de emergencia.
El propio empresario contó posteriormente que había sufrido una úlcera gástrica perforada.
Reportes de aquella época indicaron que el cuadro derivó en una peritonitis y que su recuperación fue complicada. Incluso se informó que permaneció en terapia intensiva y atravesó un periodo de coma inducido. Después de aquel episodio, sus apariciones públicas disminuyeron considerablemente.
También existían antecedentes de una infección bacteriana que había afectado su salud años antes. Sin embargo, no existe hasta ahora información médica pública que permita relacionar esos padecimientos directamente con el supuesto derrame cerebral reportado como posible causa de su muerte.
Roberto Palazuelos despide a Jorge Kahwagi
Uno de los primeros personajes del espectáculo en reaccionar fue Roberto Palazuelos, quien mantenía una amistad de varios años con Kahwagi.
El actor y empresario compartió una fotografía de ambos cuando eran jóvenes y escribió un mensaje de despedida. También expresó sus condolencias a la madre y las hermanas del exboxeador.
Manuel Velasco también confirmó públicamente la noticia y recordó la etapa en la que ambos coincidieron en la Cámara de Diputados.
Su padre murió seis meses antes
La familia Kahwagi atravesaba otro duelo reciente.
Jorge Kahwagi Gastine, padre del exboxeador y empresario vinculado a Grupo Crónica, murió el pasado 23 de marzo de 2026.
La muerte de Jorge Kahwagi Macari ocurre así poco más de seis meses después del fallecimiento de su padre.
Su recordado paso por Big Brother VIP
Para el público de la televisión, uno de los momentos más recordados de Jorge Kahwagi ocurrió en 2004, cuando participó en Big Brother VIP.
Su ingreso causó polémica porque en aquel momento ejercía como diputado federal y solicitó licencia para entrar al reality show.
La edición fue conducida por Verónica Castro y reunió a figuras como Roxana Castellanos, Sergio Mayer, Fabiola Campomanes, Héctor Sandarti, Niurka Marcos, Carlos Espejel y Érika Zaba.
Kahwagi logró avanzar hasta la última etapa de la competencia y terminó en tercer lugar.
Después continuó ligado a la política, los negocios y el boxeo, aunque sus apariciones públicas fueron disminuyendo, especialmente después de sus problemas de salud de 2019.