 Cómo caminar correctamente para bajar de peso sin mitos
Farándula

Adiós al mito de los 10,000 pasos: está es la forma correcta de caminar y bajar de peso

Durante décadas, esta cifra se consolidó como un estándar casi dogmático en las recomendaciones de salud y bienestar.

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La arraigada noción de que acumular 10,000 pasos diarios es la fórmula mágica para mantenerse en forma y controlar el peso ha sido recientemente refutada por la ciencia.

Un estudio pionero de la Universidad de Chicago ha desmantelado esta creencia popular, revelando que la verdadera clave para optimizar los beneficios de la caminata no reside en la cantidad de pasos, sino en la intensidad y el ritmo al que se realiza la actividad.

Durante décadas, esta cifra se consolidó como un estándar casi dogmático en las recomendaciones de salud y bienestar.

Sin embargo, la investigación actual sugiere que, si bien el acto de caminar es intrínsecamente beneficioso, un enfoque exclusivo en una meta numérica podría estar eclipsando el factor más potente para maximizar sus efectos positivos: la calidad del movimiento y la velocidad.

Los beneficios de incorporar la caminata diaria a la rutina son ampliamente reconocidos: contribuye a la quema de calorías, reduce significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, mejora el estado de ánimo y fortalece el sistema inmune.

No obstante, si esta actividad se lleva a cabo a un ritmo demasiado relajado, se estaría desaprovechando una gran parte de su potencial para generar cambios significativos en la salud.

La ciencia ahora enfatiza que lo crucial no es solamente alcanzar una determinada cantidad de pasos al final del día, sino la vigorosidad y el dinamismo de cada zancada.

Los hallazgos del estudio son particularmente reveladores: caminar apenas 20 minutos a un ritmo de 100 pasos por minuto puede ofrecer mayores beneficios para la salud que una hora completa de caminata realizada a una velocidad constante y sin mayor esfuerzo.

El doctor Daniel Rubin, experto en la materia, fue enfático en sus declaraciones a BBC Science Focus al afirmar que "los adultos que caminan más rápido viven más".

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Descifrando el ritmo óptimo: 100 pasos por minuto

El eje central de la investigación de la Universidad de Chicago apunta a una métrica precisa: caminar a 100 pasos por minuto es el umbral considerado como ejercicio de intensidad moderada, y es el que se asocia con los mayores beneficios para la salud.

Este ritmo no implica correr, pero tampoco es un paseo pausado; se trata de una marcha decidida que eleva ligeramente la frecuencia cardíaca y respiratoria.

Para que cualquier persona pueda identificar si está en este ritmo óptimo, existe una referencia práctica y sencilla: se debe poder hablar, pero con un cierto grado de esfuerzo. Si la conversación fluye sin agitación, es probable que se necesite aumentar la velocidad. Por el contrario, si resulta muy difícil mantener el habla, la intensidad podría ser excesiva para un ejercicio moderado.

La razón por la cual una caminata más veloz resulta más efectiva para la pérdida de peso en comparación con el simple conteo de pasos es multifacética. Al incrementar la cadencia, el cuerpo trabaja a una mayor intensidad cardiovascular sin que la persona lo perciba como un esfuerzo extremo o agotador. Este proceso se traduce en un consumo calórico superior durante el mismo período de tiempo, una mejora sustancial en la circulación sanguínea y un metabolismo que se mantiene más activo incluso después de haber finalizado la sesión de ejercicio.

Además, la marcha rápida activa de forma más eficiente la musculatura de las piernas, los glúteos y el core. Esta estimulación integral contribuye a la tonificación del cuerpo, ofreciendo al mismo tiempo una actividad de bajo impacto articular.

Esta característica es particularmente valiosa para personas con sobrepeso o adultos mayores, ya que les permite obtener resultados notables en su composición corporal sin el riesgo de desgaste o lesiones que a menudo se asocian con actividades de alto impacto, posicionando a la caminata rápida como una opción accesible y potente para una amplia gama de individuos.

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