Argentina protesta por movimientos de buque británico cerca de las Malvinas

Tras el triunfo mundialista ante Inglaterra, Argentina informa que reclamó por el movimiento de un buque cerca de Malvinas.

La tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido volvió a aumentar después de que el Gobierno argentino presentara una protesta formal por los movimientos del buque de guerra británico HMS Medway en las cercanías de las Islas Malvinas.

La Cancillería argentina confirmó que la nota diplomática fue entregada el 13 de julio a la embajada británica en Buenos Aires. En el documento, el Gobierno expresó su "más enérgico rechazo" al desplazamiento de la embarcación, al considerar que navegó por aguas territoriales argentinas sin la notificación correspondiente.

Según la posición oficial de Buenos Aires, el tránsito del patrullero británico fue "inconsulto e ilegal" y representó una violación de los acuerdos vigentes entre ambos países.

El pronunciamiento se conoció en medio de una renovada atención sobre la disputa por las islas, luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Después del triunfo, jugadores de la Albiceleste mostraron una pancarta con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", lo que provocó reacciones del Gobierno del archipiélago y pedidos para que la FIFA investigara el gesto.

Gobierno de las Islas Malvinas reacciona a pancarta exhibida por Argentina ¿Qué respondió el Gobierno de las Islas Malvinas al mensaje de Argentina?

Milei pidió mantener separados ambos acontecimientos

El presidente Javier Milei, sin embargo, pidió mantener separados ambos acontecimientos. Durante una entrevista, sostuvo que la disputa por la soberanía debe resolverse mediante la diplomacia y no a través de gestos vinculados con un partido de futbol.

No hay que mezclar. Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos", afirmó el mandatario.

La Cancillería, por su parte, defendió la protesta presentada ante el Reino Unido. El canciller Pablo Quirno aseguró que la defensa de los intereses argentinos también se desarrolla por la vía diplomática.

La disputa por las Malvinas permanece como uno de los principales asuntos de la política exterior argentina. En 1982, ambos países protagonizaron una guerra por el archipiélago que dejó cientos de militares muertos.

Ahora, mientras Argentina se prepara para disputar la final del Mundial contra España, el conflicto diplomático vuelve a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.

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