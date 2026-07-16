 Islas Malvinas reacciona a pancarta de Argentina
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Gobierno de las Islas Malvinas reacciona a pancarta exhibida por Argentina

por Oliver Paniagua
La manta de las Malvinas que podría traerle consecuencias a Argentina., EFE.
La manta de las Malvinas que podría traerle consecuencias a Argentina. / FOTO: EFE.

¿Qué respondió el Gobierno de las Islas Malvinas al mensaje de Argentina?

La celebración de la selección argentina tras clasificarse a la final del Mundial 2026 provocó una nueva disputa fuera de la cancha. El Gobierno de las Islas Malvinas solicitó a la FIFA que investigue y sancione a la Albiceleste por la pancarta con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", exhibida por jugadores argentinos después de la victoria ante Inglaterra.

Las autoridades del archipiélago calificaron el gesto como "decepcionante, aunque no sorprendente", y consideraron que el mensaje fue especialmente insensible para los habitantes de las islas. En un comunicado, señalaron que el partido de semifinales no tenía relación con la disputa territorial y pidieron que el conflicto de soberanía no sea trasladado al ámbito deportivo.

El Gobierno de las Malvinas también respaldó la postura del Reino Unido, que solicitó a la FIFA analizar lo ocurrido. Peter Kyle, secretario de Negocios británico, calificó la acción de los futbolistas argentinos como "totalmente inapropiada" y expresó su confianza en que el organismo rector del futbol internacional investigue el caso.

Presión aumento desde el Parlamento británico 

La presión también aumentó desde el Parlamento británico. Ed Davey pidió que los jugadores involucrados sean excluidos de la final contra España y recordó la sanción impuesta por la UEFA en 2024 a Álvaro Morata y Rodri por cánticos relacionados con Gibraltar.

La FIFA cuenta con normas que prohíben mensajes políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos durante sus competiciones. Por ello, podría abrir un expediente contra los futbolistas y la Asociación del Futbol Argentino.

Además, existe un antecedente directo. En 2014, la AFA fue multada con 30 mil francos suizos por una pancarta con el mismo lema. En 2022, Serbia también recibió una sanción por exhibir un mapa que incluía a Kosovo dentro de su territorio.

La FIFA aún no ha anunciado si abrirá una investigación contra Argentina.

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