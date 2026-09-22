Lionel Richie: Últimas noticias sobre su salud

Lionel Richie enfrenta un nuevo problema de salud que lo obliga a hacer una pausa en los escenarios. El legendario intérprete de "Hello" y "All Night Long", de 77 años, fue hospitalizado esta semana debido a una fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco por el que tuvo que someterse a un procedimiento médico.
La noticia genera preocupación debido a que el cantante ya había presentado otros problemas de salud durante los últimos meses, algunos de ellos mientras se encontraba sobre el escenario.
Su representante confirmó a People que Richie recibió tratamiento y ofreció una actualización alentadora sobre su recuperación.
¿Cuál es el estado de salud de Lionel Richie?
De acuerdo con el representante del cantante, Richie fue sometido a una ablación para tratar la fibrilación auricular.
La ablación cardíaca es un procedimiento utilizado para tratar determinados problemas del ritmo del corazón mediante la eliminación o aislamiento de pequeñas áreas de tejido que generan señales eléctricas anormales. La intervención resultó exitosa.
"El médico dijo que todo salió a la perfección", aseguró su representante a People, quien agregó que Richie "se encuentra muy bien", aunque necesitará un periodo de descanso antes de retomar sus compromisos profesionales.
Por el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios. Su equipo sí adelantó que la intención del artista es volver a presentarse cuando su recuperación lo permita.
¿Qué es la fibrilación auricular?
La fibrilación auricular, también conocida como AFib, es un tipo de arritmia en la que las cavidades superiores del corazón presentan una actividad eléctrica irregular.
Esto provoca que el corazón pueda latir de manera rápida o irregular y, dependiendo de cada paciente, puede causar síntomas como palpitaciones, cansancio, falta de aire, mareos o debilidad.
En el caso de Richie, su representante confirmó que recibió una ablación mínimamente invasiva para tratar la condición.
Tres conciertos resultan afectados
El nuevo episodio de salud también afecta la gira Sing a Song All Night Long, que Lionel Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire.
Los conciertos previstos para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, son los tres shows afectados por su recuperación. Medios internacionales informaron este martes que las presentaciones fueron canceladas.
Sin embargo, hasta la tarde de este 22 de septiembre, el sitio oficial de Lionel Richie y plataformas de venta como Live Nation todavía mostraban las tres fechas dentro de su calendario. Por ello, los seguidores con entradas deben estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre reprogramaciones o devoluciones.
Lionel Richie ya había sido hospitalizado en agosto
Esta no es la primera alerta relacionada con la salud del artista en los últimos meses.
El 29 de agosto, después de presentarse en The Muny de St. Louis, Misuri, Richie ingresó voluntariamente a un hospital para realizarse estudios relacionados con su corazón.
Permaneció tres días bajo atención médica y llegó a estar en una unidad de cuidados intensivos mientras los especialistas realizaban pruebas.
Durante aquel concierto, algunos asistentes notaron que el cantante parecía tener dificultades hacia el final de su presentación. Para interpretar "All Night Long", pidió una silla y terminó parte del espectáculo sentado.
El 2 de septiembre recibió el alta médica y regresó a Los Ángeles para continuar recuperándose.
Precisamente este 21 de septiembre, un día antes de conocerse su nueva hospitalización, People publicó fotografías de Richie durante su primera aparición pública después de aquel ingreso. El artista acudió sonriente a una cena en Beverly Hills acompañado de su pareja, Lisa Parigi.
En junio también presentó problemas durante un concierto
Los problemas comenzaron meses antes. El 24 de junio, durante una presentación en St. Paul, Minnesota, Richie manifestó sentirse mareado y tuvo que interrumpir el espectáculo antes de lo previsto.
Posteriormente fue trasladado a un hospital y algunos conciertos fueron pospuestos para permitirle descansar. Días después, el cantante retomó sus actividades y agradeció públicamente las muestras de cariño recibidas.
Los episodios de junio, agosto y septiembre han provocado nuevas inquietudes entre sus seguidores, especialmente porque el cantante mantiene una intensa agenda de presentaciones a sus 77 años.