Contreras sobre medidas por alza a combustibles: “La población va a tener lo que quiere”

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras Colindres, compartió detalles clave en torno a las medidas que se analizan frente al aumento de los precios de los combustibles y la tendencia respecto a la reducción de impuestos o la implementación de subsidios. Su pronunciamiento se dio este martes 22 de septiembre, durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
Contreras aclaró que la principal propuesta, impulsada desde el Congreso y respaldada por sectores sociales, es la eliminación temporal del IDP y el IVA en los hidrocarburos. Según detalló, esta medida responde directamente a la exigencia de la población, que prefiere la supresión de impuestos sobre un subsidio. "El subsidio lo satanizaron y la mayoría ahora no lo quiere, aunque en teoría sería un alivio mayor", apuntó Contreras.
El diputado relató que ha dialogado con representantes indígenas, de mercados y transportistas, y todos coinciden en que eliminar los impuestos tendría un impacto más visible que un subsidio. "Si hacemos algo que no quiere el pueblo tendremos problemas graves. El Congreso está centrado en esto", remarcó.
Durante la discusión, se destacó que ya hay iniciativas que analizan la supresión parcial o total de impuestos. Una propuesta de la Comisión de Comunicaciones plantea eliminar el 65% del IVA, aunque algunos sectores esperan ir más allá. Contreras estimó que, con la eliminación de estos gravámenes, la gasolina súper se reduciría por debajo de los 37 quetzales por galón y el diésel quedaría cerca de los 42 quetzales.
El presidente del Congreso reconoció que el sentimiento popular rechaza el subsidio por considerarlo manipulado o dirigido a los importadores, en lugar de llegar a los consumidores. "Muchos creen que el subsidio se lo roban, aunque personalmente yo fui beneficiario de uno en Malacatán y sí lo percibí", sostuvo.
Contreras también subrayó que los diputados enfrentan presión ciudadana directa para concretar la suspensión de impuestos. "No es presión, es reclamo", dijo, tras mencionar que tanto comunidad indígena como diferentes cantones así lo han solicitado.
En cuanto a los próximos pasos, señaló que las objeciones planteadas por el diputado Allan Rodríguez a los decretos aprobados se discutirán en la jornada, y que cualquier decisión del Congreso cuenta con la disposición del Ejecutivo para ser sancionada de inmediato.
Sobre medidas complementarias, Contreras mencionó el fondo de compensación, impulsado desde el Legislativo con un inicio de 3,000 millones de quetzales, que funcionaría como un colchón para estabilizar precios cuando el diésel supere determinados niveles. Según explicó, este fondo operaría de forma flexible, activándose según las fluctuaciones del mercado internacional.
Situación del país marcada por diversos factores
El presidente del Congreso resaltó que la actual crisis energética no solo responde al precio del crudo, sino a la escasez global de combustible refinado, influida por conflictos en Medio Oriente y la dinámica de grandes compradores como China y México.
Contreras admitió la posibilidad de que la eliminación de impuestos se mantenga hasta finales de diciembre, dependiendo de cómo evolucione la situación internacional, y aseguró que el Congreso está preparado para ampliar la suspensión si las circunstancias lo exigen.
Finalmente, defendió la apertura institucional y la atención prioritaria a los reclamos ciudadanos, especialmente ante la emergencia alimentaria ya declarada en varios municipios por temas agroclimáticos que se suman a la crisis de los combustibles.
En ese contexto, reafirmó el compromiso del Legislativo de escuchar y actuar ante las demandas populares, resaltando la necesidad de sentido común ante la crisis.