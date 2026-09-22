Comité de Árbitros reconoce error en el derbi madrileño

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció un error arbitral durante el derbi de Madrid entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la temporada 2026/27. A través del programa Tiempo de Revisión, el organismo analizó las principales acciones del encuentro y concluyó que la entrada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde debió terminar con la expulsión del futbolista rojiblanco.
La jugada ocurrió en los minutos finales de la primera parte, cuando Kang-in Lee realizó una entrada con los tacos por delante sobre el tobillo de Valverde. Aunque el mediocampista uruguayo logró completar el partido, posteriormente se confirmó que sufrió un esguince de grado 3 en esa zona, una lesión que lo mantendrá varias semanas alejado de los terrenos de juego. El CTA consideró que la acción tuvo la gravedad suficiente para ser sancionada con tarjeta roja.
Comité de Árbitros reconoce error del juez central
De acuerdo con el análisis realizado por el organismo arbitral, la decisión correcta habría sido señalar tiro libre directo y expulsión para el jugador del Atlético de Madrid. El CTA calificó la acción como "un error claro y manifiesto del árbitro" y añadió que "el VAR tuvo que intervenir", al considerar que existían elementos suficientes para que la revisión modificara la decisión tomada inicialmente sobre el terreno de juego.
El programa también revisó otras acciones polémicas del derbi, entre ellas la tarjeta amarilla mostrada a Cristian Romero y la expulsión de Dean Huijsen, ambas consideradas decisiones correctas. El encuentro terminó con triunfo del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Real Madrid, en un partido que también estuvo marcado por las críticas de José Mourinho al arbitraje durante su comparecencia posterior al encuentro.
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