Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes, 22 de septiembre, la destitución de la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, quien formaba parte del círculo de confianza de la exfiscal general Consuelo Porras. Los motivos de su salida de la institución no han sido revelados.
Morales formó parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuando era dirigida por el exfiscal Rafael Curruchiche, también removido del cargo. Posteriormente había sido trasladada a la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.
La ahora exfiscal tuvo a su cargo las investigaciones contra el Movimiento Semilla y promovió acciones ante los órganos de justicia que derivaron en la cancelación de la agrupación política con la cual llegó al poder el actual presidente de la república, Bernardo Arévalo.
Otras remociones
El Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público confirmó que se aplicaron cambios en el recurso humano por diferentes motivos. Aseguró que los mismos obedecen al proceso de transformación de la institución.
De acuerdo con la oficina, además de Morales Lazo, fueron removidas de sus cargos las siguientes personas:
- Nehemías Obed Asencio Cruz.
- José Raúl Menendez Rivera.
- Ervin Joel Bolvito Enríquez.
- José María Galindo Rossel.
- Jorge Luis Cortes Rosales.
- Serwin Aram Camey Secaida.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7