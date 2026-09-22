 Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General

La comisión de postulación deberá remitir el listado de seis profesionales al Congreso para realizar la elección del nuevo jefe del ente fiscalizador.

Compartir:
Reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, en agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión de la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas 2026-2030, en agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 fue publicada este martes 22 de septiembre en el diario oficial, luego de quedar integrada tras una jornada intensa de votación que llevó a cabo el pasado fin de semana la comisión de postulación.

Entre los seleccionados figuran tres aspirantes que llegaron a la votación final con tachas que, según reportes del proceso, no fueron desvanecidas.

El listado de aspirantes será remitido en los próximos días al Congreso de la República, que será el encargado de llevar a cabo la elección del próximo jefe del ente fiscalizador. Está integrado por los siguientes profesionales:

  • Luis Antonio Marroquín Pimentel.
  • Marco Antonio Vélez González.
  • Jorge Giovanni Castellanos Gudiel.
  • Elfego Odair Castañón González.
  • Oscar Alberto Hernández Romero.
  • Julio Otoniel Roca Morales.

Elección de Contralor

La Comisión de Postulación continúa desarrollando sus funciones. Hasta ahora, ha sostenido sesiones donde se ha definido el perfil de los aspirantes, los requisitos, la integración de la tabla de gradación para evaluar a los profesionales, la aplicación de ese lineamiento, fase de entrevistas y, finalmente, la votación para definir a los seis candidatos finalistas.

Esta instancia es la responsable de recibir expedientes, evaluar perfiles y calificar a los aspirantes al cargo. Su trabajo incluyó analizar méritos académicos, experiencia profesional, trayectoria ética y honorabilidad de los candidatos.

Con base en esa evaluación, la Comisión elaboró una nómina de seis candidatos mejor calificados, la cual será enviada posteriormente al Congreso de la República.

Este listado deberá ser entregado con al menos veinte días de anticipación al vencimiento del mandato vigente y ser publicado en el Diario Oficial y en medios de mayor circulación, lo cual se concretó este día.

En Portada

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales t
Nacionales

Ministerio Público confirma destitución de la fiscal Leonor Morales

10:56 AM, Sep 22
Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General

10:35 AM, Sep 22
Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebast
Deportes

Real Madrid lanza un duro comunicado contra Javier Tebas

09:01 AM, Sep 22
Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantest
Nacionales

Caravana hondureña llega Guatemala; autoridades atienden a migrantes

09:00 AM, Sep 22
Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1t
Nacionales

Motorista sufre graves lesiones tras colisión con autobús en zona 1

08:10 AM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridLiga NacionalEstados Unidosredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar