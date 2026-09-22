Postuladora oficializa nómina de candidatos para Contralor General

La nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 fue publicada este martes 22 de septiembre en el diario oficial, luego de quedar integrada tras una jornada intensa de votación que llevó a cabo el pasado fin de semana la comisión de postulación.
Entre los seleccionados figuran tres aspirantes que llegaron a la votación final con tachas que, según reportes del proceso, no fueron desvanecidas.
El listado de aspirantes será remitido en los próximos días al Congreso de la República, que será el encargado de llevar a cabo la elección del próximo jefe del ente fiscalizador. Está integrado por los siguientes profesionales:
- Luis Antonio Marroquín Pimentel.
- Marco Antonio Vélez González.
- Jorge Giovanni Castellanos Gudiel.
- Elfego Odair Castañón González.
- Oscar Alberto Hernández Romero.
- Julio Otoniel Roca Morales.
Elección de Contralor
La Comisión de Postulación continúa desarrollando sus funciones. Hasta ahora, ha sostenido sesiones donde se ha definido el perfil de los aspirantes, los requisitos, la integración de la tabla de gradación para evaluar a los profesionales, la aplicación de ese lineamiento, fase de entrevistas y, finalmente, la votación para definir a los seis candidatos finalistas.
Esta instancia es la responsable de recibir expedientes, evaluar perfiles y calificar a los aspirantes al cargo. Su trabajo incluyó analizar méritos académicos, experiencia profesional, trayectoria ética y honorabilidad de los candidatos.
Con base en esa evaluación, la Comisión elaboró una nómina de seis candidatos mejor calificados, la cual será enviada posteriormente al Congreso de la República.
Este listado deberá ser entregado con al menos veinte días de anticipación al vencimiento del mandato vigente y ser publicado en el Diario Oficial y en medios de mayor circulación, lo cual se concretó este día.