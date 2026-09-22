Cabezal bloquea el paso en el bulevar Los Próceres, zona 10

Serias complicaciones para la circulación vehicular se observan este martes, 22 de septiembre, debido a la presencia de un vehículo de transporte pesado que obstaculiza por completo el paso en el bulevar Los Próceres y 24 avenida, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información brindada por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, el cabezal presentó fallas mecánicas y se quedó totalmente cruzado y bloqueando la vía en el tramo hacia la diagonal 6.
"El vehículo se quedó trabado y se necesita equipo especial para moverlo. Ya se han iniciado algunas acciones con la finalidad de poder retirarlo", explicó Amílcar Montejo, vocero de la institución.
Explicó que este incidente afecta el tramo hacia occidente, por lo cual recomendó a los usuarios trasladarse por rutas alternas mientras se desarrollan las maniobras. Se sugiere tomar los siguientes tramos:
- 20 calle de la zona 10 en el tránsito proveniente de Muxbal.
- Bulevar Vista Hermosa, zona 15, yendo para Campo Marte.
- Movilizarse desde Santa Catarina Pinula hacia El Pulté o Vista Hermosa 4.