 Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi
Deportes

Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi

El técnico portugués apareció en conferencia con dos jugadas impresas que, según su criterio, merecían roja y habrían podido modificar el desenlace del derbi madrileño.

Compartir:
Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi - Captura de pantalla
Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El José Mourinho de hace trece años, durante su primera etapa al frente del Real Madrid, volvió a escena. Después de mostrar cierta cautela con sus declaraciones sobre el arbitraje en las primeras jornadas, el técnico portugués perdió la paciencia tras la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El entrenador protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión, en la que cuestionó las decisiones arbitrales y criticó tanto al colegiado principal como al responsable del VAR.

Mourinho llegó a la sala de prensa con una hoja que contenía imágenes de dos acciones que, a su juicio, merecían tarjeta roja: una entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, que tras la revisión del VAR terminó en amarilla, y una plancha de Kang-In Lee sobre Federico Valverde que ni siquiera fue sancionada con tarjeta. Visiblemente molesto, el portugués comenzó su intervención con una frase contundente: "Nos podríamos ahorrar esta conferencia de prensa". Posteriormente, dirigió sus críticas al árbitro Ortiz Arias, de 41 años, al asegurar: "Si un árbitro de 41 años no es internacional es que no es un buen árbitro. Y el pobre no ha podido con la presión".

Mourinho molesto con el arbitraje

Las declaraciones subieron de tono cuando Mourinho apuntó contra Trujillo, responsable del VAR, por intervenir en la primera jugada y no hacerlo en la segunda. "Después, el señor Trujillo, que ha sido el VAR, lo ha llamado a la primera roja y no a la segunda que ha sido más grande. Este señor tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Tiene mucha historia y dirige al pobre árbitro, sin experiencia ni dimensión para venir a un derbi. Pero él en Las Rozas no tiene presión, o sí y no lo sabemos", expresó.

El técnico también recordó las expulsiones que, según su valoración, debieron producirse ante el Elche, pese a que su equipo terminó ganando aquel encuentro. "Me gustaría salir de aquí sin tener que hablar de los árbitros, pero hubo dos rojas contra el Elche aunque luego ganamos. Hoy, dos rojas y ya es más difícil. Esta combinación... Un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y un señor del VAR con mucha historia... Enhorabuena al comité de designación arbitral", sentenció.

La derrota en el derbi también dejó al Real Madrid a seis puntos del Barcelona en la clasificación liguera, cuando apenas se han disputado siete jornadas. Ante la pregunta sobre las posibilidades de conquistar el campeonato, Mourinho respondió con otra frase que reflejó su malestar por lo sucedido: "Si nos dejan en paz, tranquilos, entonces hay tiempo". Así, el portugués cerró una comparecencia marcada por sus reclamos arbitrales, mientras el conjunto blanco deberá centrarse en recuperar terreno en la lucha por el liderato.

Foto embed
José Mourinho, técnico del Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

Postuladora para CGC busca conformar nómina este domingot
Nacionales

Postuladora para CGC busca conformar nómina este domingo

08:32 AM, Sep 20
Angélica y Daniel, una boda truncada por una tragedia en Masaguat
Nacionales

Angélica y Daniel, una boda truncada por una tragedia en Masagua

08:01 AM, Sep 20
EE. UU. alerta por una rápida escalada del conflicto en Medio Orientet
Internacionales

EE. UU. alerta por una rápida escalada del conflicto en Medio Oriente

07:22 AM, Sep 20
Abren investigación contra Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSGt
Deportes

Abren investigación contra Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG

07:03 AM, Sep 20
Aleks Syntek rompe el silencio y hace esta fuerte revelación tras su escándalo en conciertot
Farándula

Aleks Syntek rompe el silencio y hace esta fuerte revelación tras su escándalo en concierto

08:34 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosReal MadridEE.UU.Comunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar