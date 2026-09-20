Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi

El José Mourinho de hace trece años, durante su primera etapa al frente del Real Madrid, volvió a escena. Después de mostrar cierta cautela con sus declaraciones sobre el arbitraje en las primeras jornadas, el técnico portugués perdió la paciencia tras la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El entrenador protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión, en la que cuestionó las decisiones arbitrales y criticó tanto al colegiado principal como al responsable del VAR.
Mourinho llegó a la sala de prensa con una hoja que contenía imágenes de dos acciones que, a su juicio, merecían tarjeta roja: una entrada de Cristian Romero sobre Jude Bellingham, que tras la revisión del VAR terminó en amarilla, y una plancha de Kang-In Lee sobre Federico Valverde que ni siquiera fue sancionada con tarjeta. Visiblemente molesto, el portugués comenzó su intervención con una frase contundente: "Nos podríamos ahorrar esta conferencia de prensa". Posteriormente, dirigió sus críticas al árbitro Ortiz Arias, de 41 años, al asegurar: "Si un árbitro de 41 años no es internacional es que no es un buen árbitro. Y el pobre no ha podido con la presión".
Mourinho molesto con el arbitraje
Las declaraciones subieron de tono cuando Mourinho apuntó contra Trujillo, responsable del VAR, por intervenir en la primera jugada y no hacerlo en la segunda. "Después, el señor Trujillo, que ha sido el VAR, lo ha llamado a la primera roja y no a la segunda que ha sido más grande. Este señor tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Tiene mucha historia y dirige al pobre árbitro, sin experiencia ni dimensión para venir a un derbi. Pero él en Las Rozas no tiene presión, o sí y no lo sabemos", expresó.
El técnico también recordó las expulsiones que, según su valoración, debieron producirse ante el Elche, pese a que su equipo terminó ganando aquel encuentro. "Me gustaría salir de aquí sin tener que hablar de los árbitros, pero hubo dos rojas contra el Elche aunque luego ganamos. Hoy, dos rojas y ya es más difícil. Esta combinación... Un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y un señor del VAR con mucha historia... Enhorabuena al comité de designación arbitral", sentenció.
La derrota en el derbi también dejó al Real Madrid a seis puntos del Barcelona en la clasificación liguera, cuando apenas se han disputado siete jornadas. Ante la pregunta sobre las posibilidades de conquistar el campeonato, Mourinho respondió con otra frase que reflejó su malestar por lo sucedido: "Si nos dejan en paz, tranquilos, entonces hay tiempo". Así, el portugués cerró una comparecencia marcada por sus reclamos arbitrales, mientras el conjunto blanco deberá centrarse en recuperar terreno en la lucha por el liderato.