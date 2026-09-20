Lluvias causan 10 emergencias en las últimas 24 horas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó este domingo, 20 de septiembre de 2026, que en las últimas 24 horas fueron atendidas 10 emergencias a causa de las lluvias recientes. La entidad agregó que las precipitaciones afectaron a un total de 926 personas.
Asimismo, reveló que, de las 10 emergencias, cuatro ocurrieron en el departamento de Izabal, dos en el departamento de Guatemala y una en otros cuatro departamentos, respectivamente: Alta Verapaz, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Huehuetenango.
Conred añadió que, de estas 10 emergencias, cinco se trataron de inundaciones, cuatro fueron caídas de árboles y una constó de un flujo de lodo. Ante ese resultado, la entidad emitió varias recomendaciones por medio de su vocera, Valeria Urizar.
La comunicadora resaltó que las lluvias previstas podrían favorecer crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y el descenso de lahares en la cadena volcánica. Añadió que por esa razón es importante mantenerse informado acerca de las condiciones climáticas para este domingo, que incluyen probables lluvias en Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Petén y Valles de Oriente.
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Piden llamar al 119 en caso de más emergencias
Urízar no descartó la posibilidad de que las lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche de este domingo. Ante ello recordó a la población que es necesario "no cruzar ríos crecidos, ni calles inundadas".
Evita acercarte a barrancos o laderas inestables; y si conduces bajo la lluvia reduce la velocidad", instó la comunicadora.
La porta voz enfatizó que "ante cualquier situación de emergencia es necesario llamar al teléfono 119, número de emergencia nacional".
Además, hizo un llamado para hacer uso responsable del agua y evitar la contaminación. Finalmente hizo un llamado a la prevención, recalcando que la misma "es tarea de todos".