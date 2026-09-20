Diego Simeone responde a las críticas de José Mourinho

Diego Simeone compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Atlético de Madrid en un derbi de alta intensidad, marcado también por la polémica arbitral. Mientras José Mourinho se presentó ante la prensa con imágenes de acciones protagonizadas por Cuti Romero y Kang-in Lee que, a su juicio, merecían expulsión, el técnico argentino evitó entrar en el debate sobre el arbitraje y dejó un mensaje directo al entrenador portugués.
"Soy muy respetuoso. Entiendo que estamos en un lugar con mucha exposición como entrenadores. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que saber respetar el trabajo de los árbitros y compañeros de profesión. Perder nos toca perder a todos. Cuando uno sale de esa línea de respeto... No se puede pasar por más que te llames Mourinho", expresó Simeone.
Simeone asegura que el Atlético fue merecido ganador
El entrenador del Atlético mantuvo su postura habitual de no valorar las decisiones arbitrales y destacó el rendimiento colectivo de su equipo. "No suelo hacerlo porque la jugada ya pasó. Habló el responsable de los árbitros y dijo que la jugada del Cuti no era expulsión. Todos lo tenemos claro. El partido fue el que fue. Once contra once controlamos el partido y once contra diez ganamos el partido. Las jugadas polémicas son pasajes del partido. Algunas veces te benefician, otras te desfavorecen. No vale todo, por más que te llames Mourinho", señaló.
Simeone también valoró el desempeño de sus futbolistas, especialmente el trabajo defensivo ante un rival con capacidad para generar peligro al contragolpe. "Fue un partido intenso, ante un rival con unas transiciones increíbles, y las controlamos casi todas. En el segundo tiempo, solo esa en que se chocan Cuti y Llorente y deja a Diomande. Creo que controlamos en todo momento desde el trabajo colectivo, defensivo y grupal y sabiendo por dónde les podíamos hacer daño y no vamos a dejar de destacar el partido por esas cosas que quieren comentar", explicó.
Además, se refirió a Julián Álvarez, quien comenzó como suplente y tuvo minutos en la segunda mitad: "Tenemos una gente increíble, no hay palabras de agradecimiento a todo lo que pudo atravesar de futbolista y de entrenador. Cuando entregas lo que tienes, te quieren. Julián lo intentó, le costó y lo vamos a recuperar. Y muy contento por Jonathan, nos da esa competencia para competir hasta donde podamos".
La victoria permitió al Atlético colocarse como inmediato perseguidor del Barcelona y tomar una ventaja de un punto sobre el Real Madrid antes del parón. Simeone, sin embargo, evitó darle un carácter definitivo al resultado. "Nada importante ni determinante, es un punto positivo para el equipo. Venimos creciendo y necesitamos seguir todos involucrados, como Koke, suplente y juega el partido de su vida aunque su entrenador no lo ponga. Eso es el Atlético de Madrid. Necesitamos estar tratando de mejorar", concluyó el técnico argentino.