Lirios, Masagua, de luto por Angélica y Daniel

Vecinos de la comunidad Los Lirios, en el municipio de Masagua, departamento de Escuintla, se declararon de luto a causa de la muerte de Angélica y Daniel, dos jóvenes que tenían planificado contraer nupcias este domingo, 20 de septiembre de 2026, pero que fallecieron en el trágico accidente de ayer sábado en el kilómetro 63 de la carretera a ese municipio.
Según medios locales, la pareja había decidido hacer un viaje para comprar cosas que necesitaban para la ceremonia de bodas, cuando fueron víctimas de una múltiple colisión que involucró al menos tres motocicletas, carros y un camión cisterna que transportaba combustibles.
En un grupo de vecinos de Los Lirios, los vecinos de Masagua se declararon en duelo por la muerte de Daniel Grande y Angélica García; expresaron que se les extrañará en la comunidad. El sitio hace especial referencia hacia Daniel, originario de esa comunidad, a quien definieron como un "joven educado con muchos años y sueños por cumplir".
Incluso antes de hacer el viaje, Daniel publicó un video en el que se podía apreciar un vestido de bodas de color blanco. En los comentarios, ambos se comunicaron: "Primero Dios amor", expresó Angélica, mientras él respondió "si, primero Dios mi niña".
Expresan dolor en Los Lirios, Masagua
"La vida suele ser larga, de muchos años, donde el cuerpo se desgasta, donde se agotan las fuerzas, donde el cuerpo sufre cambios y la apariencia de vejez es evidente; pero en realidad la vida es fugaz, porque en un abrir y cerrar de ojos nos vamos de este mundo y todo termina; los planes y lo material quedaron en recuerdos", expresaron en el grupo de vecinos de Los Lirios, Masagua.
Asimismo, indicaron que sienten "una enorme tristeza", con los ojos llenos de lágrimas, al enterarse de la tragedia ocurrida. Daniel Grande fue descrito como "un patojo educado con muchos sueños y metas por cumplir".
En la publicación expresaron un "dolor inmenso al saber que no llegará a su casa y "dirá: buenas tardes mamá ya vine"