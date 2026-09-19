Accidentes dejan dos motoristas fallecidos y tres heridos

Al menos cinco accidentes de tránsito que tuvieron relación con motoristas ocurrieron durante la madrugada y mañana de este sábado, 19 de septiembre de 2026, en diferentes puntos del país, según los reportes de los Bomberos Municipales y Voluntarios.
Uno de los accidentes ocurrió en la 7ª. calle y 15ª. avenida de la zona 18, en el sector conocido como "bajada de la colonia Lavarreda", donde el conductor de una motocicleta fue atropellado por un autobús del servicio de transporte extraurbano.
Autoridades de tránsito confirmaron que el hecho vial se saldó con la muerte del motorista, por lo que el Ministerio Público (MP) acudió al lugar para hacer las primeras investigaciones del más reciente de los accidentes de tránsito con saldo fatal.
Bomberos Municipales atendieron varios accidentes de tránsito durante la jornada, pero en este ocurrido en la zona 18 precisaron que la víctima era un hombre de aproximadamente 25 años.
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Accidentes causan otro fallecido en zona 3
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios reportaron que un segundo motorista falleció en el segundo de los accidentes de tránsito reportados durante este sábado. El percance tuvo lugar en la 33 calle y 6ª. avenida de la zona 3 capitalina.
Los paramédicos notificaron que en el lugar un hombre quedó fallecido por politraumatismo, pese a que los rescatistas de la estación central dieron los primeros auxilios y realizaron maniobras RCP, la víctima perdió los signos vitales, por lo que fue necesario solicitar el apoyo del ente investigador.
Motoristas heridos en accidentes viales
Bomberos Voluntarios acudieron a la 3ª. calle y 4ª. avenida de la zona 1 de la aldea Boca del Monte, Villa Canales donde tuvo lugar un accidente vial. En el hecho, un vehículo y una motocicleta chocaron con saldo de un hombre lesionado.
Rescatistas de la 88 compañía estabilizaron y trasladaron al afectado hacia un centro asistencial.
Asimismo, el segundo de los motoristas herido fue reportado por derrape en el kilómetro 196 de la ruta hacia Totonicapán. En el área un motorista sufrió varias heridas al caer accidentalmente, por lo que bomberos brindaron los primeros auxilios y trasladaron al afectado hacia un centro asistencial.
Finalmente, el kilómetro 155 de la carretera ruta al Atlántico fue escenario de un accidente de tránsito que dejó a otro motorista herido. El percance ocurrió en jurisdicción de Zacapa. "El motorista es estabilizado tras haber sufrido múltiples traumas", los paramédicos lo llevaron hacia un centro asistencial, confirmaron.