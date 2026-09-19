 Sujeto baleado al intentar asaltar a automovilista en gasolinera
Viral

VIDEO: Sujeto es baleado tras intentar asaltar a automovilista en una gasolinera

Cliente reacciona ante intento de asalto y dispara contra delincuente en gasolinera.

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Hombre reacciona ante presunto asalto y dispara contra delincuente en gasolinera de Illinois., Captura de pantalla video de X.
Hombre reacciona ante presunto asalto y dispara contra delincuente en gasolinera de Illinois. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video captado por cámaras de seguridad se volvió viral luego de registrar el momento en que un hombre que cargaba combustible en una gasolinera de Orland Park, Illinois, reaccionó ante la presencia de un individuo enmascarado que aparentemente pretendía asaltarlo.

Las imágenes muestran al cliente mientras se encuentra junto a su vehículo en la estación de servicio. En cuestión de segundos, el sujeto se acerca y la situación cambia rápidamente.

El hombre reacciona al notar la presencia del presunto delincuente y saca un arma que llevaba consigo. Posteriormente, realiza varios disparos contra el individuo, quien aparentemente portaba otra arma.

La reacción del cliente provoca que el sospechoso abandone el lugar de manera apresurada. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el individuo habría resultado herido y dejado caer el arma que llevaba antes de emprender la huida.

Capturan a sospechoso 

El video permite observar la rapidez con la que se desarrolla el incidente y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó numerosas reacciones debido a la forma en que el cliente respondió ante el presunto intento de asalto.

Según los reportes difundidos, las autoridades lograron localizar posteriormente al sospechoso, quien quedó bajo custodia mientras se desarrolla el proceso correspondiente por los hechos que se le atribuyen.

Las grabaciones de seguridad forman parte de los elementos utilizados para reconstruir lo ocurrido dentro de la estación de servicio y establecer cómo se desarrolló el presunto intento de robo.

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