 Afición de Comunicaciones bajó a los camerinos tras derrota
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VIDEO. Afición de Comunicaciones bajó a los camerinos tras otra derrota

Comunicaciones sumó otra derrota en el Apertura 2026 y la frustración de sus seguidores se hizo sentir, con aficionados que bajaron a los camerinos para increpar a los jugadores.

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Aficionados de Comunicaciones durante el partido ante Guastatoya - Alex Meoño
Aficionados de Comunicaciones durante el partido ante Guastatoya / FOTO: Alex Meoño
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Comunicaciones atraviesa uno de sus momentos más complicados en el Torneo Apertura 2026. Los albos volvieron a tropezar en condición de local, esta vez con una derrota por 1-2 ante Guastatoya, resultado que profundizó la crisis deportiva del equipo y aumentó el descontento de una afición que comienza a perder la paciencia ante la falta de resultados.

El malestar se hizo evidente al finalizar el encuentro, cuando el ambiente en el estadio se tornó tenso. Algunos aficionados ubicados en las localidades de tribuna y palco protagonizaron discusiones tras el nuevo tropiezo crema. En medio de los incidentes, Stheven Robles, capitán del equipo y quien no había sido convocado para el partido, tuvo que intervenir en el palco para calmar los ánimos y evitar que la situación pasara a mayores.

Afición de Comunicaciones fue a buscar a los jugadores

Sin embargo, los incidentes no terminaron ahí. Minutos después del pitazo final, integrantes de la barra Vltra Svr lograron superar la seguridad del estadio y descender hasta el área de camerinos para expresar su inconformidad con el rendimiento del equipo. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo varios aficionados intentan ingresar al vestuario, lanzan objetos contra la puerta y lanzan gritos dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico, quienes permanecían en el interior.

Lo ocurrido recuerda a un episodio similar registrado hace poco más de un año, durante el partido ante Marquense por los cuartos de final del Clausura 2025, cuando integrantes de la afición crema llegaron a agredir a algunos futbolistas que se encontraban en el terreno de juego. Este nuevo incidente vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en el estadio y podría exponer a Comunicaciones a una sanción, en medio de una crisis deportiva que sigue generando preocupación entre sus seguidores.

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya / Alex Meoño

Apertura 2026: Comunicaciones vs. Guastatoya | Alex Meoño

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