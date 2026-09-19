Scaloni habla sobre su futuro con la Selección de Argentina

En la antesala de los próximos amistosos de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni se refirió al futuro de la Albiceleste y a la renovación que afrontará el equipo después de una etapa marcada por grandes éxitos. El entrenador, cuyo contrato finaliza en diciembre y cuya continuidad todavía no está definida, habló con el canal chino Migu sobre los nuevos desafíos, la integración de jóvenes futbolistas y la importancia de mantener la identidad construida durante los últimos años.
Scaloni dejó claro que una de las prioridades será darle espacio a las nuevas generaciones, aunque advirtió que la edad no será el único criterio para determinar quiénes continúan en el proceso. "De cara a lo que viene, seguramente intentaremos meter jóvenes, si realmente lo merecen. Esa es nuestra intención en los partidos que vienen. Que puedan sumarse a nuestra idea de juego. Ahora se abrirá un paréntesis lindo, importante", señaló. Entre los futbolistas que aparecen en la última convocatoria destacan Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega. "La edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrá nuevos si rinden bien en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta", agregó.
¿Scaloni seguirá con la Albiceleste?
El técnico también recordó las dudas que tuvo sobre su continuidad después de la Copa América 2024, especialmente ante el desafío de mantener el nivel competitivo tras conquistar varios títulos. "Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello... sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía".
De cara al futuro, Scaloni reconoció la dificultad de repetir los éxitos alcanzados: "Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo, hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante".
Argentina comenzará esta nueva etapa con una serie de amistosos en su territorio nacional. El 30 de septiembre se enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, mientras que posteriormente regresará al Monumental de Núñez para medirse con Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre. Estos encuentros servirán para observar a los nuevos integrantes del plantel y continuar con la preparación de una selección que busca mantener su competitividad mientras se define quién estará al frente del proyecto en los próximos años.