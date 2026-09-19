Recaban evidencia en USAC por caso registros estudiantiles

El Ministerio Público (MP) confirmó este sábado, 19 de septiembre de 2026, que concluyó las diligencias de allanamiento en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y que logró recabar evidencias en el caso de eliminación de registros estudiantiles.
El MP explicó, por medio de un comunicado, que le dio acompañamiento a las fuerzas policiales en el operativo que arrancó el pasado viernes, 18 de septiembre de 2026, cuando ingresaron a las instalaciones del campus central de la USAC, en la zona 12 capitalina.
El MP indicó que el operativo en la USAC tuvo el objetivo de "practicar diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, conforme a la respectiva autorización judicial dictada por el Juzgado pluripersonal de primera instancia penal y delitos contra el ambiente para diligencias urgentes de investigación del Departamento de Guatemala dentro del plazo legal ordenado".
Asimismo, especificó que lo anterior se ejerció, "en el marco investigativo legal que dicha fiscalía realiza dentro de un expediente iniciado por denuncias relacionadas con presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles en la USAC.
En otras noticias: Cortés revela presiones e intimidaciones mientras postuladora define nómina para Contralor
Los resultados del operativo en la USAC
El ente investigador subrayó que "como resultado positivo de la diligencia, se practicó la inspección y registro en equipos de cómputo ubicados en las oficinas correspondientes". Asimismo, indicó que su personal aseguró la preservación de información pertinente en entorno virtual y, se procedió el secuestro de evidencia.
En cuanto a las evidencias recabadas, la instancia aseguró que "todo lo cual oportunamente será objeto de los análisis técnico-científicos aplicables y útiles para la investigación".
Informe del MP contradice publicación de la USAC
La información que fue confirmada por ente investigador desmintió una publicación realizada por las autoridades de la USAC en la que se aseguraba que el ente investigador se había retirado sin ejecutar el registro de evidencias.
"El ministerio público se retira de las instalaciones el día sábado 19 de septiembre, siendo las 5:06 horas (después de 12 horas). No se realizó la diligencia de allanamiento por incumplir los requisitos legales", aseguraba el escrito de las supuestas autoridades de esa casa de estudios.