Formalizan alza al costo del pasaje en Bárcena, Villa Nueva

La Asociación de Transportistas Extraurbanos de Bárcena, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, confirmó este sábado, 19 de septiembre de 2026, que se formalizó un aumento al precio del pasaje en las unidades para pasajeros. La entidad indicó que el alza es hasta de Q3 según la ruta requerida por los usuarios.
La entidad publicó una tabla en la que se puede apreciar que la tarifa más baja es de Q3 en el recorrido del Amate hacia la terminal de buses. En contraste, el precio más alto es el de la ruta de Bárcena, Olivos, Planes, Remirez y Cenma, con un precio de Q13.
Asimismo, la Asociación de Transportistas Extraurbanos de Bárcenas comunicó a la población en general un nuevo incremento en el costo del pasaje debido al aumento en el precio del combustible. "Este ajuste tarifario entró en vigor a partir del sábado 19 de septiembre de 2026".
Según los detalles compartidos por los transportistas, el costo del pasaje según la ruta correspondiente es el siguiente:
- El viaje desde Amate a Termibus tiene un costo de Q.3.00.
- El trayecto que va de Bárcena, Olivos, Planes, Ramirez a Walmart y Villa Nueva cuesta Q.06.00.
- La ruta de Bárcena a Catalina, Sn Jose, Pte Villa Lobos se fija en Q.7.00.
- Para el recorrido de Bárcena, Olivos, Planes, Ramirez a Cenma, el precio es de Q.13.00.
- El transporte desde Castañas y Villa Lobos a Cenma tiene un valor de Q.3.00.
- El viaje de Cenma a Castañas y Villa Lobos cuesta Q.3.00.
- La ruta desde Cenma a Pte Villa Lobos, Garita, Sn Jose tiene una tarifa de Q.7.00.
- El trayecto de Cenma a Plaza VN y Parque se establece en Q.7.00.
- El pasaje de Cenma a Walmart tiene un costo de Q.8.00.
- Para viajar de Cenma a Bárcena, Resi Planes y Olivos y Ramirez, el precio es de Q.13.00.
- El recorrido de Villa Nueva a Bárcena y Planes y Olivos cuesta Q.6.00.
- La ruta de Pte Villa Lobos, Garita Sn Jose a Bárcena se fija en Q.7.00.
- El trayecto desde Pte Villa Lobos, Garita Sn Jose a Planes y Olivos tiene un costo de Q.7.00.
"La Directiva de Transporte de Bárcenas ofrece sus más sinceras disculpas por los inconvenientes que este ajuste pueda causar en la economía familiar y reafirma su compromiso con la comunidad", aseguraron.