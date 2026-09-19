 Postuladora para titular de CGC inicia fase de entrevistas
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Postuladora para titular de la CGC inicia fase de entrevistas

La Comisión de Postulación indicó que hoy arrancan las entrevistas para los 15 profesionales mejor calificados.

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Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, quien fue electo por el Foro de Rectores para presidir la comisión de postulación para Contralor General 2026.
Miquel Cortés, titular de la Postuladora para CGC confirmó que inicia la fase de entrevistas este sábado. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente de la Postuladora para titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Miquel Cortés, informó que este sábado, 19 de septiembre de 2026, se procederá a realizar la fase de entrevistas de los 15 mejores postulantes. Agregó que en este grupo están incluidos los aspirantes que recibieron mejores calificaciones, que oscilan entre los 62 y 91 puntos, según las pruebas a las que se sometieron.

En este contexto, la Postuladora para CGC inició su octava sesión este sábado a eso de las 8:25 horas, en su sede ubicada en la Universidad Rafael Landivar.

Según las primeras indicaciones, el proceso de entrevistas dio inicio a las 9:00 horas con el documento que fue aprobado previamente en el proceso de elección de titular de la CGC. Los comisionados ya habían elaborado previamente una guía para ejecutar las entrevistas.

El proceso de entrevistas incluye el uso de 10 minutos para establecer lineamientos de trabajo, capacidad en el ámbito de la contraloría, ética y liderazgo institucional, marco legal e institucional y conocimiento de la CGC.

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Así entrevistarán a los aspirantes a dirigir la CGC

La Postuladora subrayó que esta guía servirá a los comisionados para realizar las entrevistas, que en total serán 15 y se realizarán de manera individual, empezando con el profesional de menor puntaje, para culminar con el que tiene más puntos.

Todas las entrevistas se realizarán de manera individual y el proceso iniciará con una exposición verbal del plan de trabajo de los postulantes durante los primeros diez minutos de la charla.

Posteriormente, los aspirantes responderán cuatro preguntas. Según la entidad, la entrevista durará 35 minutos como máximo.

Según la metodología, dos comisionados podrían realizar preguntas adicionales. "Se puede utilizar la tabla de cuantificación de la entrevista", aseguraron.

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La Postuladora para CGC se reúne en la URL. - Guatemala Visible.

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