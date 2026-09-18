 Allanamiento en USAC: Fuerte dispositivo de seguridad continúa
Nacionales

USAC se pronuncia por allanamiento del MP y envía mensaje a estudiantes

La Universidad San Carlos de Guatemala se pronuncia tras allanamiento del MP y asegura que colaborará con las investigaciones

Compartir:
USac, Omar Solís
USac / FOTO: Omar Solís
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) emitió un comunicado oficial este 18 de septiembre, confirmando su total disposición a cooperar con las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC). Estas acciones se producen tras las diligencias efectuadas en su campus central. 

La institución universitaria aseguró que respeta las actuaciones de las autoridades y se compromete firmemente a esclarecer los casos bajo revisión, los cuales están relacionados con denuncias de estudiantes que habrían desaparecido de los registros académicos. 

Este pronunciamiento busca brindar certeza a la comunidad universitaria y a la sociedad guatemalteca sobre la postura de la Usac frente a los hechos.

Intervención del Ministerio Público en el Campus Central

Las diligencias del Ministerio Público, que contaron con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil, se llevaron a cabo en las instalaciones principales de la Usac, ubicadas en la Ciudad de Guatemala.

Estas acciones, que tuvieron lugar durante la jornada del 18 de septiembre de 2026, específicamente alrededor de las 20:37 horas según el registro, responden a una investigación en curso que ha generado una considerable expectación y preocupación entre la comunidad estudiantil y académica.

El ingreso de los fiscales al campus universitario se enmarca en una pesquisa sobre presuntas irregularidades en los expedientes de alumnos. 

La investigación se centra de manera particular en las denuncias presentadas por varios estudiantes, quienes reportaron haber sido eliminados de los registros académicos de la universidad sin justificación aparente. 

Esta situación, de confirmarse, podría tener graves repercusiones en la continuidad de sus estudios y en la validez de sus trayectorias educativas, afectando directamente su futuro profesional.

En Portada

MP allana Usac por caso bajo reservat
Nacionales

MP allana Usac por caso bajo reserva

06:15 PM, Sep 18
Transportistas de carga declaran crisis operativa por alza del diésel y piden medidas inmediatast
Nacionales

Transportistas de carga declaran "crisis operativa" por alza del diésel y piden medidas inmediatas

01:08 PM, Sep 18
Presunto pandillero es procesado tras hallazgo de Q1.5 millones en zona 1t
Nacionales

Presunto pandillero es procesado tras hallazgo de Q1.5 millones en zona 1

02:44 PM, Sep 18
Sexta derrota para Comunicaciones: Guastatoya derrota al Crema en el estadio Cementos Progresot
Deportes

Sexta derrota para Comunicaciones: Guastatoya derrota al "Crema" en el estadio Cementos Progreso

09:59 PM, Sep 18
Selección Nacional sigue con su preparación de cara al duelo ante Jamaica t
Deportes

Selección Nacional sigue con su preparación de cara al duelo ante Jamaica

04:16 PM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.SeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar