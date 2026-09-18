Allanamiento en USAC: Fuerte dispositivo de seguridad continúa

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) emitió un comunicado oficial este 18 de septiembre, confirmando su total disposición a cooperar con las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC). Estas acciones se producen tras las diligencias efectuadas en su campus central.
La institución universitaria aseguró que respeta las actuaciones de las autoridades y se compromete firmemente a esclarecer los casos bajo revisión, los cuales están relacionados con denuncias de estudiantes que habrían desaparecido de los registros académicos.
Este pronunciamiento busca brindar certeza a la comunidad universitaria y a la sociedad guatemalteca sobre la postura de la Usac frente a los hechos.
Intervención del Ministerio Público en el Campus Central
Las diligencias del Ministerio Público, que contaron con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil, se llevaron a cabo en las instalaciones principales de la Usac, ubicadas en la Ciudad de Guatemala.
Estas acciones, que tuvieron lugar durante la jornada del 18 de septiembre de 2026, específicamente alrededor de las 20:37 horas según el registro, responden a una investigación en curso que ha generado una considerable expectación y preocupación entre la comunidad estudiantil y académica.
El ingreso de los fiscales al campus universitario se enmarca en una pesquisa sobre presuntas irregularidades en los expedientes de alumnos.
La investigación se centra de manera particular en las denuncias presentadas por varios estudiantes, quienes reportaron haber sido eliminados de los registros académicos de la universidad sin justificación aparente.
Esta situación, de confirmarse, podría tener graves repercusiones en la continuidad de sus estudios y en la validez de sus trayectorias educativas, afectando directamente su futuro profesional.