Sector empresarial pide al MP investigar quiénes están detrás de los bloqueos

El sector empresarial emitió un pronunciamiento este viernes, 11 de septiembre, para señalar el impacto que generan los bloqueos de carreteras que se mantienen desde hace 10 días a nivel nacional. Además, pidió que se investigue quiénes podrían estar detrás de las protestas y que las autoridades actúen para evitar que este tipo de medidas paralicen el país.
Charles Bland, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), expresó durante una conferencia de prensa que los cierres de las carreteras han afectado a miles de guatemaltecos.
"Trabajadores caminando durante horas, familias y niños atrapados en las carreteras. Clases suspendidas y pacientes con dificultades de llegar a consultas y tratamiento. Esto no puede normalizarse, no puede ser algo que tengamos como normal dentro del país", expresó.
Asimismo, señaló que continúan las pérdidas económicas, problemas de abastecimiento y afectaciones a la producción. Y enfatizó que detrás de cada ruta bloqueada no es solo una fila de vehículos, sino miles de vidas robadas e interrumpidas, personas inocentes atrapadas en el tránsito, bajo el sol, esperando para poder pasar.
El empresario añadió que se ha reportado que en algunos bloqueos incluso se piden datos como nombre, número de Documento Personal de Identificación (DPI) y firma como condición para permitir el paso e incluso se somete a las personas a actos humillantes. Ante esta situación, cuestionó quién recopila esta información, para qué estaría siendo utilizada y quién instruyó estas acciones.
"El Ministerio Público debe actuar, debe investigar eso. Por su recurrencia y simultaneidad, corresponde al mismo Ministerio Público investigar si existe una coordinación, quién organiza estas acciones, si existe financiamiento y con qué propósito. Estos intereses, motivaciones, pueden ser políticas y corresponde investigar para poder establecerlo", dijo.
Amparos promovidos y llamado a las autoridades a actuar
El presidente del CACIF compartió que se han presentado amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y se han obtenido resoluciones favorables para proteger los derechos de los guatemaltecos. En tanto, señaló que ahora corresponde darles cumplimiento a esos fallos.
"Al Ministerio de Gobernación y a la Policía nacional Civil les corresponde garantizar la seguridad, la libre locomoción y despejar las vías conforme a la ley. Al Ministerio Público le corresponde investigar los posibles delitos e identificar y perseguir a los responsables, no solo los que están allí, también a los autores intelectuales. (...) Esto no puede quedar impune. (...) No pedimos actuaciones fuera de la ley, exigimos que se cumpla la ley", dijo.
El pronunciamiento surge cuando en Guatemala se vive una nueva jornada de bloqueos. Al menos 14 puntos en diferentes carreteras, incluidas las vías principales de la capital, están cerrados por completo por la presencia de manifestantes que argumentan que están rechazando el alza en los precios de los combustibles.
En ese contexto, Bland reiteró que se trata de "bloqueos criminales" que no pueden continuar en el país y el Gobierno debe asegurarse de que esto no continúe sucediendo. Enfatizó que no es necesario tener un Estado de Prevención para atender esta situación.
"Estamos entrando en una época electoral y apenas está empezando toda la carrera. Para el año entrante vamos a tener elecciones y esto, de continuar, va a ser muy complicado". No puede permitir el Gobierno que esto suceda", concluyó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.