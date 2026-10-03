 Crecida de río Pinula pone en riesgo puente y construcciones
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Videos: Crecida de río Pinula pone en riesgo puente y construcciones

Conred llamó a la atuoevacuación, para que las personas en zonas de riesgo de Villa Hermosa y San Miguel Petapa se ubiquen en lugares seguros.

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La corriente del Río Pinula amenaza varias estructuras cercanas. , Captura de pantalla.
La corriente del Río Pinula amenaza varias estructuras cercanas. / FOTO: Captura de pantalla.
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La tarde de este sábado, 3 de octubre de 2026, se hicieron tendencia las imágenes que muestran como las lluvias causaron una crecida en el Río Pinula, lo que causó un socavamiento en las bases del puente que conecta Villa Hermosa con Boca del Monte.

Asimismo, el río Pinula desgastó las bases de varias construcciones en los alrededores, lo que las pone en serio riesgo de colapsar. Medios locales describieron que personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y autoridades locales llegaron al lugar para verificar lo que ocurre.

En ese contexto, la Conred publicó un comunicado en el que hizo un llamado a la autoevacución en Villa Hermosa y San Miguel Petapa, por la crecida del río Pinula.

Debido a las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el departamento de Guatemala y sus municipios, hacemos un llamado a las personas que se encuentren o residan en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, a poner en práctica la autoevacuación y trasladarse a un lugar seguro, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales", enfatizaron.

Río Pinula genera temor entre vecinos

Por el temor que les causó la crecida del río Pinula, varios vecinos interrumpieron el paso por algunos minutos. Los residentes del área tomaron esa medida para evitar que un eventual derrumbe del puente causara un accidente con los vehículos que pasan sobre la estructura.

Medios locales ubicaron el punto de riesgo en el sector 2 de la zona 7 de San Miguel Petapa.

En otras transmisiones se pudo apreciar como la fuerza de la corriente arrasó con paredes y aumentó el socavamiento ya existente en el sector. En algunas transmisiones, los vecinos del lugar atribuyeron los daños a los cambios que ha tenido este afluente, algunos mencionaron que una administración municipal del pasado construyó bases fuertes, pero las mismas fueron arrastradas por el aumento de la fuerza cuando llueve.


Durante una transmisión en vivo, desde el río Pinula, se pudo apreciar como una estructura colapsó a causa del socavamento. En la transmisión se pudo observar como una pared y un techado se vinieron al suelo luego de verse afectado por la fuerte corriente del agua.

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En las imágenes se logra apreciar que el vehículo se quedó sin frenos y cayó de retroceso a lo profundo de un barranco.

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La corriente del Río Pinula amenaza varias estructuras cercanas. - Captura de pantalla.

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