 Video capta caída de patrulla de PNC en barranco de Jutiapa
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Video capta caída de patrulla de la PNC en barranco de Jutiapa

En las imágenes se logra apreciar que el vehículo se quedó sin frenos y cayó de retroceso a lo profundo de un barranco.

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La unidad quedó sin control y posteriormente cayó a un barranco., Captura de pantalla.
La unidad quedó sin control y posteriormente cayó a un barranco. / FOTO: Captura de pantalla.
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Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) tipo picop cayó a lo profundo de un barranco y la secuencia del accidente quedó grabado minuto a minuto por transeúntes que hacían fila ante de llegar a un operativo policial.

El clip muestra que la unidad llegó a un lugar donde los agentes descendieron para hacer algún tipo de procedimiento de la PNC. Sin embargo, al descender, el vehículo se quedó sin frenos y empezó a retroceder hasta llegar a un área verde en la que había una ondonada donde cayó.

Antes de que la patrulla cayera, algunos agentes intentaron impedir que eso pasara, pero el peso y el riesgo que representaba detener el vehículo hizo que los uniformados optaran por dejar que el carro continuara el recorrido de retroceso.

Por el momento se desconocen las causas del accidente con la patrulla de la PNC. Algunos medios locales de Jutiapa especularon con que la unidad no tenía freno de mano por falta de mantenimiento, pero ese extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

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Sin heridos reportados en el accidente de la autopatrulla

Por el momento tampoco se ha confirmado que el accidente haya causado personas heridas. Las imágenes muestran que al momento de perder el control, la unidad de la PNC iba totalmente vacía, sin agentes ni privados de libertad.

El video también muestra que la patrulla afectada en el accidente de tránsito se identifica con las placas JUT-106. El clip también muestra que la patrulla de la PNC iba con las puertas del piloto y copiloto totalmente abiertas, antes de caer al vacío.

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La unidad quedó sin control y posteriormente cayó a un barranco. - Captura de pantalla.

El incidente de esta patrulla volvió a abrir el debate acerca del mantenimiento de las unidades de transporte de la PNC. Algunos usuarios en redes sociales criticaron que los fondos no sean utilizados para sus objetivos y recordaron que hace algunos años, los agentes costeaban el mantenimiento de las unidades con su propio salario.

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